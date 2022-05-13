Заукраинцы приковались к Бундестагу и требовали освободить нацистов из «Азовстали»

13.05.2022  21:57 (Мск), Берлин
Владимир Гладков.  
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Германия, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

В Берлине прошла акция в поддержку украинских нацистов, заблокированных на территории завода «Азовсталь».

Материалы с места событий публикует телеграм-канал «Stop War Genocide», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Берлине прошла акция в поддержку украинских нацистов, заблокированных на территории завода «Азовсталь». Материалы...

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Участники акции, размалёванные красной краской и завёрнутые во флаги Украины, приковались наручниками к забору возле Бундестага и скандировали: «Остановите геноцид в Мариуполе!», «Слава Украине!».

Полиция практически не вмешивалась, а прохожие с удивлением смотрели на заукраинских чудаков. Многие из любопытства снимали происходящее на телефоны.

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