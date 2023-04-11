Заукраинец из Судака напросился на уголовку. Следующая – заукраинка из Черноморска

Любовь Смирнова .  
11.04.2023 20:27
  (Мск) , Судак
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Дзен, Криминал, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, экстремизм


Житель Судака получил уголовное дело за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации в социальных сетях.

Административного протокола 45-летнему мужчине показалось мало, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Житель Судака получил уголовное дело за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации в социальных сетях....

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По информации регионального управления Следственного комитета, судакчанин размещал на своей странице в запрещенной в РФ соцсети сведения, которые направлены на дискредитацию спецоперации и участия в ней российский войск. Причем один раз мужчина уже попал в поле зрения центра по противодействию экстремизму МВД, и Судакский городской суд наложил на него штраф. Теперь рецидивиста ждет уголовное наказание, предусматривающее до 3 лет лишения свободы.

«Накануне мужчина был задержан, допрошен следователем в качестве подозреваемого. В рамках следствия изучается круг общения гражданина, образ его жизни, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Действиям фигуранта уголовного дела будет дана самая принципиальная правовая оценка», – заверили в СК.

Сведения о подобного рода сетевых активистах публикует телеграм-канал «Крымский СМЕРШ». Недавно на канале вышла публикация о действиях медсестры Черноморской центральной районной больницы Анисии Янковой. Женщина не скрывает своей позиции ни в соцсетях, ни на рабочем месте, за что на нее поступали жалобы, но руководство больницы не реагировало. Даже привлечение к административной ответственности по ст.20.3.3 за дискредитацию армии не возымело воздействия на ярую заукраинку, которая считает свою позицию правильной и извиняться не будет принципиально.

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