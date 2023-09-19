Заукраинка, исписавшая Севастополь экстремистскими лозунгами, сбежала в Киев

Анатолий Лапин.  
19.09.2023 16:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Россия, Севастополь, Скандал, Украина, экстремизм


Портившая стены в Севастополе цветами украинского флага и экстремистскими надписями жительница города Виолетта Столярова (Гапченко) сбежала из Крыма и нелегально перебралась в Киев. Произошло это после того, как ее деятельность была разоблачена правоохранителями.

Об этом она заявила в эфире телеканала «Общественное Крым», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Портившая стены в Севастополе цветами украинского флага и экстремистскими надписями жительница города Виолетта Столярова...

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Украинским пропагандистам она пожаловалась, что не смогла больше терпеть ракетные удары со стороны России по территории «незалежной», потому решила вязать желто-голубые ленты в знак протеста.

«Первую ленту я ходила вокруг да около, чтобы людей не было, чтобы никто не заметил, потому что было страшно. Я повесила возле Пенсионного фонда. Потому что, понятно, много людей ходит, особенно стариков, которые помешаны на СССР. И у меня как вызов был – повесить ленту именно там… В какой-то раз меня сняла камера видеонаблюдения, в какую сторону я пошла. Потом отследили по дороге, по которой я ехала, потому что в это время было очень малолюдно, машин практически не было, выследили мою машину…

Я не стала рисковать – собрала вещи, один рюкзачок, и очень быстро выехала на территорию Белгородской области, где перешла границу на Сумщину», – заявила Столярова.

Примечательно, что с украинскими пропагандистами мелкая севастопольская диверсантша общалась на русском языке. Им же пожаловалась, что публичные извинения, которые Столярова дала после задержания, она сделала якобы по принуждению.

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