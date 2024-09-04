Заукраинка из Брянщины готовила теракт с подрывом в Крыму

Любовь Смирнова.  
04.09.2024 18:15
  (Мск) , Алушта
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина, Шпионаж


Жительница Брянской области пойдет под суд за подготовку теракта в Крыму.

Завербованная СБУ террористка намеревалась поджечь автомобиль с символом «Z», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Жительница Брянской области пойдет под суд за подготовку теракта в Крыму. Завербованная СБУ террористка...

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По версии следствия, женщина приехала в Крым в ноябре 2023 года. На месте она прошла видеоинструктаж по изготовлению взрывных устройств.

«В дальнейшем женщина изготовила две самодельные ручные гранаты, которые хотела использовать для поджога автомобиля с символом «Z». Совершить террористический акт обвиняемая не смогла, поскольку была задержана сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», – сообщили в прокуратуре Крыма.

Там добавили, что уголовное дело будет рассматривать Южный окружной военный суд.

Накануне Алуштинский горсуд оштрафовал на 100 тысяч рублей гражданина Украины за брань в адрес военнослужащих РФ в публичном месте. Мужчина уже был привлечен за дискредитацию ВС РФ, но злоупотребив алкоголем, повторил свой проступок в феврале этого года, выкрикивая: «Слава Украине, все будет Украина».

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал явку с повинной, раскаяние и наличие у виновного малолетнего ребенка.

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