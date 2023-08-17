Заукраинка из Запорожья поплатилась за учинённое в Крыму безобразие

Любовь Смирнова .  
17.08.2023 19:58
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 1433
 
Вооруженные силы, Дзен, Криминал, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, экстремизм


Жительницу Запорожья оштрафовали в Крыму за публичную дискредитацию Вооруженных сил России на 45 тысяч рублей.

Свою вину 29-летняя девушка признала полностью и раскаялась в содеянном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Жительницу Запорожья оштрафовали в Крыму за публичную дискредитацию Вооруженных сил России на 45 тысяч...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По информации Кировского районного суда, 11 августа сотрудница АЗС «Атан» при сотрудниках и покупателях решила высказаться о проведении специальной военной операции на Украине, и сделала это так, что получила протокол за дискредитацию армии и штраф, который в 1,5 раза превышает обычную сумму взыскания в таких случаях.

Еще один заукраинец 20 лет размещал нацистскую свастику в социальной сети ВКонтакте, причем такого характера, что тянет не на административное, а на уголовное преступление. Пока Владислав Васильев арестован в рамках следствия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть