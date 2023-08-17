Заукраинка из Запорожья поплатилась за учинённое в Крыму безобразие

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Жительницу Запорожья оштрафовали в Крыму за публичную дискредитацию Вооруженных сил России на 45 тысяч рублей.

Свою вину 29-летняя девушка признала полностью и раскаялась в содеянном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Кировского районного суда, 11 августа сотрудница АЗС «Атан» при сотрудниках и покупателях решила высказаться о проведении специальной военной операции на Украине, и сделала это так, что получила протокол за дискредитацию армии и штраф, который в 1,5 раза превышает обычную сумму взыскания в таких случаях.

Еще один заукраинец 20 лет размещал нацистскую свастику в социальной сети ВКонтакте, причем такого характера, что тянет не на административное, а на уголовное преступление. Пока Владислав Васильев арестован в рамках следствия.