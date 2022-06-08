Заукраинка получила два года колонии за осквернение могилы погибшего участника СВО

08.06.2022  18:39 (Мск), Судак
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Криминал, Крым, Происшествия, Россия


Судакский городской суд приговорил пенсионерку из села Солнечная Долина к двум годам колонии-поселения за осквернение могилы военнослужащего, погибшего при спецоперации на Украине. Женщину обязали выплатить 500 тысяч рублей семье погибшего, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

60-летняя женщина вину свою признала. Еще на первом заседании она попросила прощения за то, что 7 апреля на кладбище села Солнечная Долина осквернила место захоронения молодого военнослужащего.

Судакский городской суд приговорил пенсионерку из села Солнечная Долина к двум годам колонии-поселения за...

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«Я признаю вину в том, что осквернила могилу военнослужащего, – повторила она на вынесении приговора. – До этого я слышала, что похоронят участника этой операции. На могиле была фотография в военной форме поняла, что это его могила».

Поступок женщины суд квалифицировал как осквернение мест захоронения по мотивам политической ненависти. Судебно–психиатрическая экспертиза сочла подсудимую вменяемой. При назначении наказания суд учел умышленное совершение преступления, пенсионный возраст нарушительницы и ее материальное положение, а также отсутствие проблем с законом в прошлом.

Максимально жительнице Солнечной Долины грозило провести 5 лет в тюрьме.

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