Заукраинку Овсянникову с Первого канала вывесили на «Миротворце»

Новости Украины

Бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, прославившуюся благодаря «антивоенному» демаршу в прямом эфире новостей, внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец».

Сегодня Овсянникова должна была давать пресс-конференцию в Киеве о том, «как устроена российская пропаганда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Однако украинские коллеги подняли скандал в соцсетях и мероприятие пришлось отменить. Киевские журналистки считают, что она недостаточно покаялась за свою работу на Первом канале, а также завидуют недавно полученной в Европе премии Вацлава Гавела в области прав человека, и трудоустройству в немецкий холдинг Die Welt. Ранее украинские беженцы устроили акцию протеста перед немецким СМИ.

Скандальная тележурналистка Ксения Собчак сожалеет о произошедшем.

«Марину Овсянникову внесли в базу «Миротворца». Причина – «участие в информационно-пропагандистских спецоперациях Кремля, направленных на устранение санкционного давления на Россию». Все делают для того, чтобы таких как она больше не было», – написала Собчак в своем ТГ-канале.

Политолог Алексей Мухин, напротив, полагает, что Овсянникова заслужила подобное отношение.

«Ну, что ж, “по мощам и елей”, как говорится. Предателей не принимают нигде: на DW она также “не прижилась”: выкинули по настоянию истерически настроенной украинской толпы и ревнивых коллег-журналистов. Рукопожатные были крайне возмущены тем фактом, что, дескать, они служили своим иностранным хозяевам (простите, работодателям) верой и неправдой много лет, а тут – раз и в дамки.Несправедливо и обидно. Так что натура Овсянниковой ещё и ушла под тихий одобрительный шепот завистников», – написал он.