Ходят в российские школы, а по Сети учатся в украинских. Проблема с молодёжью новых территорий

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На форуме «Юг Молодой» в Бердянске стал свидетелем встречи молодежи из ЛДНР и двух новых регионов – Херсонской и Запорожской областей. Разные они. Вроде бы говорят на одном русском языке и вроде бы даже слушают друг друга, стараются, но бездна между ними в виде тех 8 лет, когда ВСУ утюжили Донбасс, выкашивая мирные кварталы. И с этим надо что-то делать!

Я говорю о психологах и о тех педагогах, кто сможет найти подходы без исторического разбора конфликта и личных травм, но четко осознавая, что одни жили и живут под бомбежками, а другие пребывали в украинском измерении. Первые девятый год слышат дыхание смерти и пролеты каленого железа, а вторые до сих пор нафиг ничего не понимают…

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Да, про войну и травмы там разговоров не было. Вроде как не было, но есть момент. Первые сильные и прут с боевым донецким характером, а те, что с Херсона и Мелитополя, потише и поскромнее, не спешат и на первые роли не претендуют.

Если это чувство вины, не дай Бог, или что похожее, то большим умным чиновникам, затеявшим в общем-то хорошее мероприятие, надо что-то делать. Причем, срочно и на высоком государственном уровне, потому как психологические комплексы, замешанные на территориальной принадлежности и личных трагедиях, могут сыграть злую шутку. Во дворе, на улице, в подъезде.

Идет война. И закончится она, когда все цели будут достигнуты, в том числе, гражданское согласие в новых регионах. Осознаем ли мы это?

Подхожу с вопросом к участникам встречи: какие у них планы по поводу реализации своих грантовых проектов, а потом уже спрашиваю: а что при Украине? Получилось бы?

Донецкие и луганские меняются в лице и бросают резкий взгляд, готовые дать по морде. Так и говорю: отвечайте, как есть!

– Нет. Даже не пытались бы…

Девчонки из Луганска на вопрос реально обиделись:

– Без комментариев!

Конечно, такая реакция мне понравилась, хоть и стоила мне испорченных отношений.

А что мелитопольские и херсонские? Вопрос о возможности при случае реализоваться на Украине за грубость они не сочли, вернее, не приняли это за провокацию. Отнеслись спокойно.

Только одна девочка ответила, что сыта украинской пропагандой и возвращаться на Украину не собирается, в отличие от многих своих одноклассников. Те до сих пор учатся по интернету, проходя украинскую школьную программу, а в наши школы ходят для отметки, бунтуют и конфликтуют с приехавшими с материка преподавателями.

Думаете, в СМИ идет самая жестокая война за умы? Нет. В школах.

Признаюсь, слышал об этой истории ранее от бойца Народного ополчения Запорожской области. Еще в 2014 семья выехала в Россию, а недавно вернулась. Сын сказал в новой школе, что жил под Москвой, и тут же попал в немилость у мелитопольской проукраинской босоты. Пришлось возвращать парня в Подмосковье.

Так что есть большая человеческая проблема касательно гражданского согласия в среде школьников и молодежи на новых территориях. И отвертеться нам от нее никак.

Всем тем умным дядям и тетям в высоких кабинетах надо думать и что-то срочно делать, и сразу в школы, ВУЗы, профтехучилища, иначе рискуем по недосмотру потерять как минимум часть нашего юного поколения. Те, кто уже уехал, – скатертью, и черт с ними. А кто остался и получил паспорт, они – наши, россияне. Поэтому никаких вариантов «а что если бы реализоваться там?»…

Только на Родине, в России! Если не хотят – на выезд.