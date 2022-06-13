Заукраинская шиномонтажка в Крыму срочно закрылась, не дожидаясь проверки

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Новости Украины

На станции техобслуживания в Красногвардейском районе Крыма отказались отремонтировать колесо автомобиля военнослужащих армии РФ.

Владелец СТО, который, судя по социальным сетям, является ярым заукраинцем, обозначил свою позицию отказом в обслуживании военных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Видео с шиномонтажа в своем телеграм-канале опубликовал феодосийский блогер Александр Талипов, который поддерживает связь с военными и регулярно отправляет на передовую купленные крымчанами дроны и калиматоры. Судя по кадрам, военным понадобился ремонт колеса в позднее время суток, и найдя подходящую СТО на карте они отправились в село Видное Красногвардейского района.

Но в обслуживании на общих основаниях, за деньги – им отказали. Когда видео стало достоянием общественности, СТО внезапно прекратило деятельность, а правоохранительные органы приступили к проверке информации.

«Все контактные телефоны выключены, – пишет Талипов. – По-хорошему, собственнику надо публично извиниться, но, видимо, решили спрятаться от проблемы».

Отметим, это уже стало традицией, что после общения с правоохранителями у ярых заукраинцев меняется точка зрения, о чем они заявляют публично. Наверное, они думают, что нужны какие-то доказательства, чтобы работая в российском Крыму и ведя бизнес под защитой российской армии, если не быть благодарным, то хотя бы с уважением относиться к военным и их труду.