Топивший за победу ВСУ беглый украинский блогер Анатолий Шарий объявил о поражении Украины.

В своем блоге он подчеркнул, что это доказывается валом публикаций западной прессы и нежеланием бывших партнеров слушать президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неприятно говорить такое, но на сегодняшний день все говорит о том, что война благополучно руководством Украины проиграна. Я это вижу еще, конечно, же, из огромной массы публикаций, которые как прорвало.

Такое впечатление, что прорвало, и можно было бы подумать, что эти публикации о том, что украинская армия не сможет ничего противопоставить российской армии, и о том, что российская армия сейчас сильна как никогда, о том, что они нарастили производство, о том, что у них ВПК работает просто как в космос собрались лететь, что это манипуляции, что это намеренно для того, чтобы дезинформировать противника – то бишь, Российскую Федерацию, они рассказывают о том, что у Украины все плохо, а в Российской Федерации все хорошо.

Можно было бы состроить такую себе конспирологическую версию, но есть ряд причин, которые говорят о том, что если что-то выглядит как слон, то, возможно, это слон. Скорее всего, конец», – заявил Шарий.