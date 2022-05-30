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Новости Украины

Центральная площадь Белграда – площадь Республики – с недавних пор любимое место проведения протестов у российских понаехавших либералов и украинцев. В воскресенье они не без помощи местных ЛГБТ-активистов организовали новый митинг, по некоторым данным, поддержанные и западными НКО для создания нужной картинки в СМИ.

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Всего поддержать жовто-блакитное движение собралось не более 100 человек. Однако отличительной чертой протеста стало его сопровождение значительными силами полиции. Последние уточняли у спортивного телосложения молодых людей, кто просто шел сквозь площадь, какова цель их нахождения на данном месте – во избежание столкновений.

«Вы же не идёте бить этих – украинцев и странных русских, которые ненавидят Россию?» – прямо спрашивали некоторые правоохранители.

По традиции участники захватили с собой также змагарские флаги и вариант сине-белого полотнища «прекрасной России будущего», сделанного по аналогии с экстремистским белорусским вариантом.

Кстати, «автором» бело-синей тряпки без «запятнанного кровью» красного является «небинарный эмигрант» по имени Александра Катонина. Себя она называет Кай Катонина, и говорит о себе исключительно в среднем роде.

Также на акции были использованы плакаты, на которых перечеркнутую символику Z сопровождает высокопарное «Давайте сохраним кириллицу».

При этом во время выступления главного организатора аппаратура стала барахлить – хрипела и шипела. Собравшиеся вслед за ведущим вяло покричали националистические лозунги.

После чего кучка митингующих двинулась в сторону российского посольства. По традиции, прикрываясь детьми. Там они постояли немного и разошлись.

Интересный момент: в ходе акции должны были собирать гуманитарную помощь для украинцев. Это было анонсировано заранее. Но что-то пошло не так, потому что организаторы в соцсетях открыто пожаловались, что принесли всего пару пакетов. Но денег для финансирования нацбатов там накидали на пару сотен евро. Негусто, до укронацистов на передовой эти средства вряд ли дойдут.