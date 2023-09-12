Заукраинского гея Милохина отпустили в Дубай – герою ополчения Стрелкову продлили арест

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Появившийся было на выходных в России скандальный тиктокер Даниил Милохин буквально через несколько дней спешно улетел обратно в Дубай. «Выгнала» его глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она попросила Минобороны отправить Милохина, которому исполнился 21 год, в армию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Блогер не был ранее призван в ряды Вооружённых сил России. С учётом начала осенней призывной кампании прошу призвать молодого человека в ряды Вооружённых сил России», — написала Мизулина в своём тг-канале.

Милохин стоит на воинском учёте в Краснодарском крае с 2018 года. Всё это время оснований для отсрочки у него не было. Ближайший призыв ожидается уже осенью.

Инициативу Мизулиной поддержал телеведущий Владимир Соловьев.

«Срочно призвать – и на службу эту тварь. Я надеюсь, что никто, никогда, ни при каких обстоятельств не предоставит ему здесь работу. Эту мразь, которая с радостью на стриме пела гимн Украины, хихикая, не понимая, что происходит, на передовой бы он оказался, ему бы ребята сразу объяснили – и за гимн Украины, и за хихиканье, и что молодой. Вот там молодые сражаются. Так что в армию быстро, щенок!», – заявил Соловьев в эфире.

Когда перепуганный Милохин покинул Россию, Мизулина объявила это «результатом консолидации и единения гражданского общества» и поблагодарила всех за поддержку.

Недалекий и плохо владеющий русским языком Милохин объяснил свою попытку вернуться желанием «дать России второй шанс». Это возмутило многих.

«Хамское предложение “дать России второй шанс” – это лишь попытка понять, не посадят ли его сразу по прилету. Не знаю, как по прилету, но Милохина посадят обязательно. За открытую гей-пропаганду, хотя бы. Не говоря уж о его других пробандеровских экзерсисах. Плюс опять же, налоги… Сейчас с этим делом не забалуешь. А у Милохина, уверен, целый комплект налоговых нарушений. Так что беглый ЛГБТ-блоггер может не сомневаться – долго он на свободе не проходит», – написал политолог Павел Данилин.

Однако до осознания этих угроз у тиктокера дело не дошло. Мизулина оказалась страшнее.

Депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров назвал отъезд Милохина оздоровлением российского общества.

«Он приехал, почувствовал, что здесь его заслуги как лидера какой-то части общественного мнения, не оценены. Его никто от армии освобождать не собирается. И уехал. Это хорошо, тем самым он оздоровил российское общество, своим отъездом. Как гражданин он имел право приехать, здесь жить, находиться, никаких проблем с этим нет. Но он сам сделал выбор. Это и есть процесс естественного освобождения от инородных людей для нашего общества и народа», – сказал Федоров.

Однако либеральную часть политикума изгнание Милохина возмутило.

«Екатерина Мизулина в очередной раз доказала, что с серийным доносительством пора заканчивать. Борясь с Милохиным, общественница отпугнула от возвращения тысячи россиян. Среди них — айтишники, ученые и предприниматели, которые сейчас нужны стране. По такому случаю ускорили разработку нашего законопроекта об обязательных работах для серийных доносчиков. Назовём его «закон Мизулиной», – написал вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Неожиданно «на почве Милохина» случилась свойственная либералам женская свара. Журналистка Екатерина Винокурова так старалась разоблачить Екатерину Мизулину, что припомнила ей и бездетность, и бобыльство, но главное ее маму-сенатора. Мол, мажорка без личной жизни не имеет права выступать за традиционные ценности и гнобить детдомовца Милохина.

Внезапно на нее накинулась скандальная тележурналистка Ксения Собчак. Она сама в свое время всячески продвигала Милохина, но тут сработало чувство клановой общности: Собчак ведь тоже дочь сенатора. Поэтому она обозвала Винокурову бесталанной.

«Лимоновец» Александр Аверин считает поведение патриотов неразумным.

«Не так уж важно, чем они руководствовались – ложно понятым чувством справедливости или простым и понятным желанием сделать что-то плохое неприятному человеку. В любом случае, это было неразумно. В любом конфликте, если вы желаете добиться победы, нужно не отталкивать колеблющихся, не соблюдших белый цвет парадной тоги, но давать им шанс встать на нашу сторону», – написал Аверин.

Между тем приемный отец тиктокера Дмитрий Тюленев заявил ИА Регнум, что его пасынок вернется в Россию, чтобы возглавить «патриотический проект».

«Он боится. На него устроили травлю. Надо дать ему хороший, патриотичный проект, и он вернётся. И молодёжь будет настраивать на патриотизм», – сказал Тюленев.

Возвращение и повторное бегство фрика-селебрити обсуждали сегодня в российском интернете больше, чем выступление президента во Владивостоке. И уж совсем незамеченным осталось решение суда о продлении срока пребывания под стражей Игоря Гиркина (Стрелкова).

«Пока мы тут обсуждаем “символ русской эмиграции” – Даню Милохина, суд продлил еще на 3 месяца срок ареста в СИЗО бывшему министру обороны ДНР Игорю Ивановичу Стрелкову. Человеку, поднявшему русское восстание на Донбассе», – написал публицист Сергей Мардан.

«Непатриот и сомнительного качества блогер Милохин на свободе, при этом в информационном пространстве обсуждают его приезд-отьезд, как будто он деятель государственного масштаба. А истинный патриот Стрелков парится в тюрьме, суд продлевает ему арест и вроде бы так и надо. Что-то явно сломалось в нашем государстве через полтора года СВО…», – возмущен лидер Левого фронта Сергей Удальцов.