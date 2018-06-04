04.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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«Завали хлебало!» – Бабченко и Белковский устроили публичную склоку

Российского журналиста Аркадия Бабченко никто не собирался убивать, а вся операция СБУ по его «спасению» была проведена для пиара Петра Порошенко с прицелом на президентские выборы.

Об этом на своей странице в Facebook заявил российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, известный поддержкой «оранжевой революции» и Евромайдана, бывший муж украинского «политолога» Олеси Яхно, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дорогой Аркадий, никакого убийства не было и не предполагалось. И ты не жил с прицелом во лбу, потому что «исполнитель» отказался исполнять сразу, а «заказчик» был под полным контролем СБУ. И ни из какого морга ты не приходил, с*ка. Так что завали хлебало, если можно. Особенно меня тронуло «сутки не спавший». Это сразу герой Украины и России, одновременно. «Мертвый, а заодно сутки не спавший». Спи спокойно, дорогой товарищ. Если получится», – обратился он к Аркадию Бабченко.

При этом сам «спасенный» ответил на критику в свой адрес лаконично.

«На**й пошел», – написал Аркадий Бабченко в комментариях к записи.

Отметим, что накануне перепалки Белковский опубликовал разоблачение инсценировки убийства Бабченко.

«Я высказал предположение, что украинские силовики, под предлогом фиктивного покушения на Аркадия Бабченко, хотят взять под охрану 30 (47) журналистов и общественных деятелей, чтобы плотно их контролировать. Особенно плотно – их возможные контакты с оппозиционными кандидатами на пост президента Украины и/или спонсорами таких кандидатов.

Сейчас я понимаю ситуацию несколько шире.

Простите.

Список 30, нежданно превратившийся в одночасье в список 47 – это перечень известных и влиятельных в Украине людей, которые все прекрасно понимают про президента П. А. Порошенко и его условную команду.

Лояльность этих людей нужна, как воздух, Банковой на предстоящих выборах. Но как ее добиться? Увещеваниями, что на Украине нет масштабной коррупции (связанной с группой президента страны) или что Петр Алексеевич Порошенко, де-факто навязавший стране фейковые / неисполнимые Минские соглашения, – единственный способ и гарант спасения от продолжения РФ-агрессии?

Нет, это всё уже не работает.

Остался один бронебойный аргумент: я спас Вам жизнь.

РФ, дескать, хотела убить 47 ведущих журналистов и общественных деятелей, а я (Порошенко) это предотвратил.

Это форма психологического контроля. Отказать спасителю жизни уже (почти) невозможно. Как же его критиковать, если что?

Вот что они делают.

Salvator mundi, понимаешь.

Проект “Белый рыцарь”.

Этим и объясняется моментальное разрастание списка “смертников” с 30 до 47 персон – ну, впопыхах поначалу забыли кого-то, кто очень нужен для переизбрания г-на Порошенко в 2019м (бардак мае мисце), надо добавить», – рассуждает Белковский.