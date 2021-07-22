22.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Общество, Политика, Россия, Скандал
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«Завалим единороссов!» – лидер «справороссов» Миронов хочет слиться с КПРФ без Зюганова

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов хочет объединить свою партию с КПРФ. Об этом он...

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов хочет объединить свою партию с КПРФ.

Об этом он заявил на youtube-канале ForPost, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас получается ерунда: мы вынуждены с коммунистами конкурировать. Когда шел закон избирательный, мы и коммунисты внесли поправку, чтобы можно было создавать избирательные блоки. Мы могли бы две партии объединить во время выборов и выдвинуть единых кандидатов.

Мы бы давным-давно победили «Единую Россию»… Но «Единая Россия» заблокировала нашу поправку. И мы вынуждены конкурировать с коммунистами, хотя они реальная оппозиция.

Я абсолютно уверен в исторической неизбежности нашего объединения. Мы боремся с монополией «Единой России». Мы не собираемся отнимать голоса у коммунистов, потому что именно с коммунистами у нас много общих голосований. Сегодня две оппозиционных фракции в Госдуме, и в России две реально мощные оппозиционные партии», – утверждает Миронов.



Он считает, что в перспективе в России должна возникнуть двухпартийная система из «либералов, которые верят в рынок, и социалистов».

Он напомнил, что его соратник Захар Прилепин пытался прийти на предвыборный съезд КПРФ с предложением объединиться, но его не пустили.

«Я ему сказал: пока Геннадий Андреевич Зюганов лидирует в КПРФ, у нас никакого объединения не будет», – заметил Миронов.

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