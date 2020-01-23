Завалим Европу русофобскими инициативами! Зе-Раду гонят на порошенковские грабли

23.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Депутаты Верховной рады VIII созыва, приняв постановление № 1025 «О защите коренных народов России», якобы нанесли Москве небывалый ущерб.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил директор центра «Украинский меридиан» Дмитрий Левус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны переносить противостояние на территорию противника в информационном плане.

Предыдущий парламент принял постановление №1025. Сколько людей из присутствующих здесь знает, что это за постановление? Постановление «Обращение к Генассамблее ООН, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Национальным парламентам стран Европы и мира относительно защиты прав коренных народов РФ».

Это абсолютно беспрецедентная акция. На парламентском уровне по морде России не били очень давно. Кто вообще может вспомнить, чтобы настолько жесткое заявление было принято», – похвалился он.

Также Дмитрий Левус призвал нынешнюю Верховную раду брать пример со своих предшественников и требовать от международного сообщества поддержки этого постановления.

«И абсолютно логично, если бы сейчас парламентская дипломатия Украины, работая со своими коллегами в группах по межпарламентскому диалогу, настаивала на поддержке этого постановления и принятии национальными парламентами аналогичных вещей», – призвал русофоб, также добавив, что сама Россия предпочла проигнорировать подобную выходку украинского парламента.

Напомним, что ответ от России не заставил себя ждать: вскоре делегация РФ поднимет в ПАСЕ вопрос о дискриминации на Украине национальных меньшинств.