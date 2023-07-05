Завалим хунту бумажками вместо снарядов! Чиновники пугают Зеленского иском в Гаагский суд

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вслед за властями Крыма о намерении засудить Украины объявили и власти Херсонской области. Причем чиновники готовы вести тяжбу во вражеской инстанции – Гааге, где пока что обещают расправу над российским лидером.

Правительство Херсонской области подготовит иск к Украине за причиненный ущерб в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС и затопления 23 населенных пунктов. Об этом в эфире «Крым 24» сообщила министр труда и соцполитики Херсонской области Алла Бархатнова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Такие иски должны фиксироваться и обязательно такие обращения должны быть в европейские какие-то инстанции, ЕСПЧ или же просто фиксировать. То есть суд будет, Гаагский или какой-то другой, но он будет, и каждый ответит за то, что сотворил. Да, он ответит, не сегодня, так завтра, через месяц, через год, но за причинение вреда, геноцид Херсонской области каждый должен понести ответственность. Я поддерживаю эту инициативу и думаю, что мы также воспользуемся советом и проведем такие мероприятия по фиксации данных преступлений», – отметила она.

Подтоплены 22 985 жилых домов, 163 социально значимых административных и инфраструктурных объекта, эвакуированы 8 597 граждан, которые размещены в 19 пунктах временного размещения. Пострадавшим выплачивают по 10 тысяч рублей подъемных, 50-100 тысяч рублей за частично или полностью утраченное имущество, по 200-500 тысяч за причиненный вред здоровью. Семьям погибших граждан выплатили по 1 миллиону рублей. В связи с возможным заражением воды граждан вакцинируют, как и домашних животных. Заканчивается работа по очистке территорий, с которых отошла вода.

«На сегодняшний день идёт подсчёт этого колоссального ущерба. В первую очередь я, как министр труда и соцполитики, конечно же, забочусь о людях, об их социализации, психологической и материальной поддержке. Эту колоссальную работу специалисты, эксперты на сегодня ещё ведут. Фактически пришли в негодность 22 985 жилых домов, только в этой части можно понять, какой урон колоссальный и ущерб нанесён. А наши территории сегодня, помимо ЧС, постоянно подвергаются обстрелам. То есть люди, помимо того, что они попали в зону подтопления, они ещё ежедневно попадают под обстрелы. Ситуация очень тяжёлая, поэтому ущерб колоссальный и экологии, и экономике. В первую очередь, это наши граждане, которые остались фактически без крова», – подчеркнула министр.

Напомним, Крым подал иск в Арбитражный суд РК по возмещению 152 миллиардов рублей ущерба, причиненного только бюджету республики от «водной блокады», устроенной руководством Украины. Общая сумма убытков переваливает за 1 триллион рублей.