Заведя речь о «международном контроле над Крымом», Варшава намекает на будущее Галичины – учёный

Предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под контроль ООН фактически вывело в публичную плоскость ЕС разговоры о будущем Украины и ее территорий.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал кандидат философских наук, доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идёт ведь не о том, что Российской Федерации просто так навяжут (отказ от Крыма) – нет. Речь идет о том, чтобы создать такие условия, когда Российская Федерация примет такое решение. То есть, в условиях «капитуляции России» можно будет навязать, в том числе, и такой вариант, как некий компромисс. Конечно, пока это риторика, за которой, на самом деле, никаких условий, никаких возможности не стоит. Пока, что называется, здесь не будут стоять войска НАТО или какие-то ещё. Сотрясания воздуха будут, хотя бы для того, чтобы просто создать, во-первых, информационный шум, а во-вторых, некую иллюзию обсуждения этих тем, что будет с Украиной, с её территориями», – отметил он.

Эксперт указал на то, что фактически глава МИД Польши начал публичную дискуссию о разделе Украины.



«Это разговор о том, что отдадим Крым под международный контроль, войска ООН или ещё какие-то. То есть, мы какие-то территории возьмём под контроль, пока сейчас говорим о Крыме, а потом заговорим о Буковине, а потом о Западной Украине или еще каком-то варианте. Здесь уже, что называется, подставляем нужное. Разговоры о том, как делить Украину, уже получается идут, если они исходят из того, что Крым – это территория Украины. В этом я вижу некую симптоматику, что уже приходит время говорить о том, как будет поделена Украина, какие территории кому и как получится предлагать. Кто и что получит – зависит от того, как будут развиваться события. Но разговоры видимо будут усиливаться, какую часть и кому отдать под какой-то контроль, формальный или реальный. И это позитивная вещь», – заключил Ставицкий.