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К 15 годам лишения свободы приговорена 40-летняя уроженка Брянской области за попытку организовать в Крыму подрыв автомобилей с символикой «Z». В последующем СБУ планировала задействовать Ольгу Колкову в более серьезных диверсиях.

По информации Южного окружного суда, Колкову завербовали в сентябре 2023 года, когда она находилась в Турции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подсудимая установила и поддерживала контакт с сотрудником Службы безопасности Украины, в ходе общения с которым была привлечена к сотрудничеству с указанной иностранной спецслужбой. При этом Колкова согласилась переехать для проживания в Республику Крым, пройти обучение по изучению способов изготовления средств поражения и совершать с их использованием на территории Республики Крым террористические акты», – уточнили в суде.

В ноябре того же года Колкова переехала в Симферополь. Там она получила задание приискать необходимые компоненты для изготовления самодельных гранат, и с их помощью поджечь автомобиль c наклеенным на кузове логотипом «Z». Общаться с куратором она должна была по специальному приложению в мобильном телефоне.

Когда гранаты уже были готовы, автомобиль для диверсии выбран, Колкову задержали по месту жительства. По приговору суда, ближайшие 15 лет она проведет в исправительной колонии общего режима.