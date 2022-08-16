Завербован на Украине: в Гродно судят ЦИПСОшника

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Новости Украины

Резонансный судебный процесс начался в белорусском Гродно. На скамье подсудимых – некто Денис Ивашин. Несмотря на 300 километров между столицей и областным центром, чтобы поприсутствовать на судебном заседании, в Гродно высадился целый десант из европейских дипломатов во главе с главой дипмиссии Евросоюза в Белоруссии Эвелиной Шульц.

Помимо нее к зданию суда приехали представители Великобритании, Австрии, Чехии, Финляндии. Кто же такой этот Ивашин, что ради него столько высокопоставленных дипломатов проделали неблизкий и безрезультатный (дело рассматривается в закрытом режиме) путь?

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Сам себя он позиционирует как независимый журналист-расследователь. Изначально именно по итогам одного из таких расследований к нему 12 марта 2021 года пришли суровые гости из Комитета госбезопасности. Темой расследования были бывшие бойцы украинского «Беркута», которые после госпереворота на Украине приехали в Белоруссию, получили белорусское гражданство и устроились на работу в местные силовые структуры.

По информации, приведенной Ивашиным, эти люди принимали непосредственное участие в подавлении массовых беспорядков в 2020 году. В опубликованном материале приводились имена, фамилии и другие личные данные бывших беркутовцев.

Разумеется, этого хватило для возбуждения уголовного дела по статье о вмешательстве в деятельность органов внутренних дел. Статья эта относительно легкая и по белорусскому УК за такое полагается не более трех лет лишения свободы.

Однако уже осенью дело было переквалифицировано по другой, гораздо более серьезной статье – «Измена государству» и теперь горе-журналисту светит от семи до пятнадцати лет тюрьмы.

Сообщается о том, что белорусский КГБ заинтересовался Ивашиным в 2017 году и внимание спецслужбы привлекли его тенденциозные информационные вбросы, направленные на разжигание русофобских настроений и вбивание клина между Белоруссией и Россией.

Впрочем, сам Ивашин писал об интересе к нему со стороны белорусской спецслужбы еще в 2015 году, после его многократных поездок на Украину. Но, видимо, тогда обошлось, хотя основания для настороженности уже были – в 2014 году весь январь Ивашин провел на Евромайдане, после чего еще неоднократно возвращался на Украину.

Иванишин (слева) на киевском майдане.

К тому времени он уже был состоявшимся националистом и русофобом – сначала был активистом правоэкстремистского «Молодого фронта», потом вступил в «Белорусский народный фронт». После 2014 года позиционировал себя еще и как сторонник «Правого сектора».

В постмайданной Украине Ивашин нашел близкое себе по духу государство и там это тоже оценили. Сообщается, что он был завербован украинскими спецслужбами еще в 2017 году.

Кстати, на удивление, Ивашин этого особо и не скрывал и открыто называл себя редактором белорусской службы «международного разведывательного сообщества InformNapalm», которое, как известно, является детищем 72-го ЦИПСО Минобороны Украины.

Помимо «Информнапалма» Ивашин активно сотрудничал с белорусской газетой «Новый час», прославившейся в 2018 году хвалебными статьями про главарей чеченских террористов.

В 2017 году белорусские спецслужбы уже просто не могли не обратить внимание на его «творчество». В этом году он опубликовал «расследование» по названием «Беларусь — суверенное государство или протекторат РФ? Мониторинг-2017», содержащее список из 137 белорусских генералов и высших офицеров, которых назвал «потенциально нелояльными». Этот вывод был сделан лишь на основании того, что они родились на территории России либо учились там или служили в «горячих точках» на стороне РФ.

Разумеется, этой публикацией он нанес репутационный ущерб Вооруженным силам и иным силовым структурам Белоруссии и, следовательно, нанес ущерб безопасности белорусского государства. Однако, несмотря на широкий резонанс, публикация «Списка Ивашина» осталась для автора без последствий и он продолжил публиковать подобные вбросы, спекулируя на теме российской угрозы и опасности для суверенитета и независимости Белоруссии, оставаясь безнаказанным.

Всего с 2015 по март 2021 года он подготовил и разместил на сайте «Информнапалм» 76 авторских статей. Во взаимодействии с украинскими спецслужбами Ивашин, по информации белорусского КГБ, «собрал большие массивы данных в отношении объектов инфраструктуры, военнослужащих, сотрудников и объектов Министерства обороны, МВД, МЧС, ГПК, КГБ, органов власти и государственного управления Республики Беларусь».

У Ивашина даже имелась грамота за активное участие в информационных акциях за подписью замминистра обороны Украины Игоря Долгова.

Как видим, несмотря на официальные добрососедские отношения, украинское государство вело информационную войну против Белоруссии еще, как минимум, с 2017 года. И «журналист-расследователь» Денис Ивашин был далеко не рядовым на этой войне против своей страны. Должен был грянуть гром в августе 2020, чтобы за ним, наконец, пришли.