Завербованный СБУ житель Севастополя пытался подорвать российского военного

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В Крыму сотрудники ФСБ задержали очередного террориста, работавшего на СБУ. В своих показаниях он признался, что следил за военными объектами и представителями ВС РФ в городе, а одного из военнослужащих должен был подорвать, когда тот придет домой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Агент украинской спецслужбы достал в тайнике взрывчатку, массой пластида иностранного производства около 630 грамм.

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«При помощи СВУ мужчина должен был совершить подрыв в момент входа в подъезд жилого дома военнослужащего, указанного куратором из СБУ. Для этого подозреваемый поместил взрывное устройство на газовую трубу около двери подъезда, но был задержан сотрудниками ФСБ», – сообщили в ведомстве.

Сам задержанный признался, что выполнял и другую работу на СБУ, а платили ему в долларах.

«Сотрудничество предполагало собой вести наблюдение за формированиями Вооружённых сил Российской Федерации, за расположением кораблей в бухтах, передаче фотоматериалов, вести наблюдение за определёнными высокопоставленными военнослужащими Российской Федерации. За первые задания, которые ездил и фотографировал парковки, искал машины на них, получал в районе ста долларов. За слежку за высокопоставленными военнослужащими РФ получал уже на расходы от ста до двухсот долларов», – рассказал террорист.