Завербованный Украиной уклонист шпионил по заданию ГУР, но разоблачен ФСБ

Анатолий Лапин.  
28.09.2023 10:56
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Россия, Спецслужбы, Украина


В Севастополе задержали очередного украинского шпиона.

Об этом сообщила пресс-служба ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе задержали очередного украинского шпиона. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора»....

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Подозреваемый в прошлом году решил уклониться от мобилизации и сбежал в одну из стран СНГ. Там он был завербован ГУР МО Украины, после возвращения в Россию устроился в организацию, которая строила оборонительные сооружения на территории Республики Крым.

Задержанный собирал сведения об объектах и передавал их украинским спецслужбам.

«По заданию нужно было вернуться в Россию и поехать в Крым. В Крыму я устроился на работу копать окопы, разведал все, сфотографировал. Это были окопы на севере Крымского полуострова. Разведал, отправил. Я понимал, что данные, собранные мной, будут использованы против России, но у меня были совершенно другие цели, и мне было все равно», – заявил подозреваемый во время допроса.

Теперь задержанному грозит серьезный срок по делу о госизмене.

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