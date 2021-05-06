Завершение «Северного потока-2» превращается в драматичное событие для всей Европы – эксперт

06.05.2021, Москва, Елена Острякова

Газопровод «Северный поток-2» будет достроен, если проект будет завершен, пока Ангела Меркель находится у власти.

Об этом в интервью телеканалу «Украина-24» заявил сбежавший в Германию бывший российский чиновник, оппозиционер и яростный критик Кремля Альфред Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока выглядит так, что да. Сейчас у них идет гонка со временем. Пока Меркель – канцлер, больших проблем для «Северного потока» не вижу. Но рейтинг храстианских демократов идет вниз стремительно. А если ей на смену придет «зеленый» канцлер, то у «Северного потока» могут быть большие проблемы», – предвкушает Кох.

Сейчас строительство «Северного потока-2» приостановлено до конца мая из-за иска немецкой экологической организации Nabu. Так же, как и Кох, проживающий в Германии политолог Александр Сосновский полагает, что за этим иском стоят США.

«Разумеется, остановка или приостановка проекта – это серьезный удар по российской экономике. Намекну, однако, что для экономики Германии и Европы, последствия остановки проекта могут быть не серьезными, а драматическими. На фоне пандемии остаться без газа, получить миллиардные иски и разорить несколько международных концернов, не может себе позволить ни одно самое одиозное правительство.

Поэтому давайте не переоценивать действия различных сил по приостановке СП-2. Это игры с США на повышение ставок. Не стоит играть им на руку и показывать наши волнения. Сыграем втёмную», – написал Сосоновский в своем телеграм-канале.

Писатель Николай Стариков согласен с тезисом о том, что США хотят затянуть строительство газопровода до выборов.

«Подавать иски от лица проамериканских экологов имеет смысл только в одной ситуации – если несколько недель, выигранных в результате подобных действий, являются критически важными для будущей остановки всего проекта «Северный Поток – 2».

Партия «зелёных» – это абсолютно проамериканский проект. Получив пост канцлера и большую фракцию в парламенте на фоне очередной антироссийской провокации, «зелёные» смогут действительно остановить построенный к тому моменту на 97-98% «Северный поток – 2». В таком случае задержка проекта на 2-3 недели из-за иска экологов является критически важной и очень существенной», – написал Стариков.