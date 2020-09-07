07.09.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина, Экономика, Энергетика
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Завершению «Северного потока-2» уже ничего не помешает


Россия достроит газопровод «Северный поток-2» в этом году, несмотря на санкции и так называемое отравление российского либерального оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил киевский эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Марунич подчеркнул, что ни Евросоюз, ни Россия не намерены отказываться от проекта, в который были инвестированы миллиарды евро.

«Россия готова продолжить. Очевидно, что «Академик Черский», дооборудованный и баржа «Фортуна» продолжат реализацию проекта даже вне санкций или не боясь санкций США. Очевидно, он будет достроен. История с Навальным – у меня цензурных слов нет, если честно. Я не думаю, что она повлияет каким-то образом на проект.

Что может повлиять – это общее потребление газа в Евросоюзе, его низкий объем. Потому что экономика Евросоюза не растет, запасы газа до сих пор значительны, они были накоплены в отопительный период, потому что просто кризис в Европе и им не нужно столько газа. Поэтому пока россиянам проще откладывать реализацию данного проекта, спешить им некуда. Но нужно закончить трубопровод, потому что бросить трубу с готовность 95% – никто этим заниматься не будет, куда вложены миллиарды евро, это очевидно. То есть он будет завершен, возможно даже в текущем году», – заявил Марунич.


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