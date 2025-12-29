«Завершим в январе-феврале». Генерал доложил Путину о ситуации в Купянске

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ситуация в Купянске, где ВСУ предприняли контратаку спустя несколько дней после объявления об освобождении города, обсуждалась сегодня на совещании Владимира Путина с руководством Минобороны.

«Попытки противника помешать развитию ситуации в самом Купянске нужно решительно пресекать. Я знаю, что вами предпринимаются соответствующие необходимые действия для этого», – сказал президент, обращаясь к военным.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Генерал-полковник Сергей Кузовлев назвал ожидаемые сроки завершения операции.

«На Купянском направлении ликвидация формирований ВСУ, которые окружены восточнее города, проводятся в соответствии с утвержденным Генеральным штабом замыслом. В настоящее время нашими войсками проводится уничтожение подразделений 14-й механизированной бригады в районе населенных пунктов Подолы и Купянск-Узловой. Завершение окончательное, оставшееся блокирование части группировки противника планируем завершить в январе-феврале месяце», – сказал Кузовлев.

Радиоведущий Сергей Мардан отметил, что российское руководство не стало скрывать проблемы вокруг Купяннска – «некоторый сдвиг освещения проблемных моментов».

«Темы Купянска никто не избегал, Путин подчеркнул что проинформирован и следит, Герасимов не стал зачитывать передовицу газеты «Правда» про единичные ДРГ, а вполне серьезно озвучил достаточно широкие сроки по подавлению сконцентрированных там сил», – комментирует Мардан.

Обозреватель Борис Рожин описывает ситуацию так:

«В самом Купянске и в районе города продолжаются тяжелые бои, противник пока еще не выдохся и продолжает атаки в надежде выдавить российские войска из Купянска. Сырскому нужна хотя бы небольшая тактическая победа, которая скрасить катастрофические итоги года для ВСУ. Сейчас часть города находится за ВС РФ, часть за ВСУ, часть в серой зоне… Связывание резервов противника в боях под Купянском безусловно облегчает продвижение наших войск на других направлениях».

Помогающий участникам СВО волонтер Владимир Романов, ссылаясь на данные, полученные от бойцов, сообщает о критической ситуации на нескольких участках.

«В трёх районах малыми группами все ещё сидят наши парни. Полностью окружены. Заминировались в круг», – написал Романов, призвав организовать снабжение по воздуху.

А вот военкор Герман Клименко настроен оптимистично: