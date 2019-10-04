Завиляли: МИД Украины допустил выборы в ЛДНР без контроля над границей

04.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Противоречащее Минским соглашениям требование Украины взять под контроль границу Донбасса с Россией перед проведением выборов в ЛДНР – похоже, игра на публику и попытка «повысить ставки» накануне встречи в Нормандском формате. Глава украинского МИДа Вадим Пристайко вечером в четверг в эфире телеканала «1+1» признал, что выборы могут пройти и без контроля украинцев над границей.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», допрос Пристайко устроила находящаяся в студии экс-премьер Юлия Тимошенко. Она спросила, будет ли Украина придерживаться последовательности выполнения Минских соглашений, озвученной президентом Владимиром Зеленским, – выборы только после взятия Украиной границы под контроль.

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«Действительно то, что сказал президент Украины, будет выполнено в реальной жизни? И что сначала будет восстановлена граница, полностью выведены войска с территории оккупированной, возвращено украинское законодательство и украинская Конституция на оккупированную территорию – это значит, по сути, деоккупация, и только тогда проведение местных выборов. Или будет какая-то другая последовательность?», – спросила Тимошенко.

«Вы фактически назвали все те «красные линии», которые правительственная команда во главе с президентом берет с собой в папку и едет на переговоры, где бы они ни были – в Париже или Берлине. На эти встречи приблизительно такой же набор «красных линий» и везется», – ответил ей Пристайко.

Тимошенко потребовала уточнить, а что будет делать Украина, если ее условия не будут выполнены: «А если то, что пообещал публично президент, то есть, не будет восстановлена граница, взят под контроль украинской стороной, не будет демилитаризована территория, тогда допустит президент проведение выборов местных на оккупированной территории?».

Пристайко сообщил, что позиции Украины могут корректироваться:

«Если быть справедливым, этот вопрос в такой форме имеет право на существование, должен быть задан президенту, как человеку, который должен сказать: «Да или нет». Я вам могу сказать, как дипломат, что это наше требование к этим переговорам.

Я вам приведу пример. Если мы не можем обеспечить полный контроль нашими силами, то можем ли мы согласиться на то, что сначала выход на границу будет осуществлен миссией ОБСЕ, а потом украинскими силами? То есть, это и есть та граница переговоров, о которой едут переговариваться. Если мы определяем линии, которые вообще нельзя сдвинуть, и они являются железобетонными, тогда никто не приезжает, и никто в переговорах участия не принимает», – сказал министр.

Пристайко при этом признал, что Киев не может рассчитывать на помощь иностранной армии по завоеванию ЛДНР.

«Вы действительно верите, что мы можем сказать мировому сообществу, что восстановите контроль Украины за границей, восстановите мир, отведите это? Я бы тоже очень этого хотел. Вы думаете, что эти пять лет ни президент Порошенко, ни президент Зеленский, ни переговорные команды не ставили так вопрос? Если бы мы могли заставить, чтобы кто-нибудь помог нам восстановить полностью контроль, мы бы не бросили все свои усилия именно на это, а обговаривали какие-то непонятные «формулы Штайнмайера», «Минские договоренности»?

К большому сожалению, никто за нас не восстановит нашу территориальную целостность, никто не выйдет на наши границы. Мы не можем надеяться, что есть в мире сила, которая возьмет наших пограничников за руку и через эту российскую границу выведет на границу между Украиной и Россией», – заявил Пристайко.

Тимошенко же заявила, что безоговорочное выполнение «формулы Штайнмайера приведет к капитуляции Украины и превратит ее Донбасс в подобие Приднестровья:

«Господин министр иностранных дел, я уважаю вас, но я верю тому, что сказал президент на своей пресс-конференции. А он сказал это дословно, что только после восстановления границы, демилитаризации, возвращения людей и закона, Конституции Украины на эту территорию. Это сказал президент Украины.

Я считаю, что вы, как министр иностранных дел, хорошо понимаете, что, если мы действительно капитулируем и примем «формулу Штайнмайера» без всех этих условий и мы получим Приднестровье, внутри Украины, как такой полу-анклав, который будет влиять на жизнь Украины…

Мне кажется, на эту тему правильно было сказано, как президент обещал в своей предвыборной программе – референдум. Скажет честно людям, что такая-то проблема, и так ее нужно решить. И было бы честно вынести и закон об особом статусе, и закон о выборы на оккупированных территориях на всеукраинский референдум», – предложила Тимошенко.