«Зависимость от Китая – это только фактор войны» – полковник СВР

Максим Столяров.  
18.10.2026 20:12
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2701
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


России нужно развивать свою экономическую модель и вкладываться в быстрый инновационный рост, и тогда не будет смысла даже задумываться, есть зависимость от Китая или нет.

Об этом в интервью каналу «Лица науки» заявил вернувшийся по обмену в Россию из американского плена полковник СВР в отставке Андрей Безруков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России нужно развивать свою экономическую модель и вкладываться в быстрый инновационный рост, и тогда...

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«Все эти разговоры о том, что Китай завоюет там нашу Сибирь – если бы китайцы хотели в Сибири жить, они бы там давно жили. Поскольку Сибирь пару столетий назад была вообще пустой, жили люди, но их было мало. А Китай всегда был большим.

То есть, если бы китайцам хотелось жить на севере, они бы просто туда приехали и всё это заняли. А они хотят жить на юге. И даже из северных провинций в Китае они уезжают в южные провинции, где и является центр развития Китая.

А то, что мы сейчас от Китая очень сильно зависим, технологически особенно, это фактор войны. Нам сейчас нужно всё, что мы можем достать для того, чтобы вести войну. У Китая это есть.

Но эта зависимость, она, я думаю, на политическом уровне очень хорошо осознана. И она никогда не перейдёт в какое-то подчинение. Мы, просто как культура, мы никому не можем подчиняться. Нас пытались подчинить каждое столетие, вот не получилось», – сказал Безруков.

Ведущая спросила: где граница между стратегическим партнёрством России с Китаем, и риском превратиться «в младшего партнёра Пекина»?

«Она в наших головах. Мы должны очень чётко осознавать нашу позицию. Она в нашей жизни. Залог нашей независимости — это хорошо работающая экономическая модель в России, которая производит быстрый инновационный рост.

Когда у нас начнётся быстрый инновационный рост, нам абсолютно не надо даже задумываться о том, зависим мы от Китая или нет, мы будем абсолютно самодостаточными», – ответил разведчик.

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