«Зависимы от Европы» – эстонский премьер принялась шантажировать США

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Американцы должны забыть о внутренних проблемах с границей и мигрантами, и направить все силы на финансирование войны с Россией, иначе могут лишиться огромного европейского рынка.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Касательно мигрантов. У нас в Эстонии шесть процентов населения – это украинские беженцы. Это всё равно, если в США были бы двадцать миллионов [мигрантов]. Но ничего, мы выжили, и вы тоже переживёте это дело», – сказала Каллас.

Она подчеркнула, что сохранение торговли с Европой для США куда важнее, чем Азия или другие регионы.

«Важно понимать, что большая часть инвестиций в американскую экономику – это европейские инвестиции. 45 из 50 американских штатов зависят от европейских стран, и если они хотят создавать рабочие места, это зависит от торговли с Европой. Американские компании получают в 2,7 раз больше прибыли от торговли с европейцами, нежели с азиатами. И если подходить к этому [финансированию Украины] вопросу с точки зрения выгоды, то выгода есть. Если в Европе будет война, то это отрицательно повлияет на США», – подчеркнула эстонский премьер.