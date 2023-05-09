Зависит от России. Какую историю расскажут украинцы своим внукам о нынешней войне?

В ленте новостей зацепило интервью генсека ООН испанской газете El Pais. Антониу Гуттериш посетовал, что конфликт на Украине не подает признаков окончания, и сегодня нет никакой надежды на мир, поскольку обе стороны убеждены в своей победе: Россия отказывается вывести войска с территорий, которые уже считает своими, а Украина стремится вернуть их себе.

При всем этом генсека ООН не устраивают Китай и Бразилия в качестве миротворцев.

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По правде говоря, ничего позитивного в таких новостях я не вижу.

Как по мне, это означает лишь то, что военная эскалация является единственным выходом из наметившегося цугцванга при условии неготовности сторон к односторонним уступкам. А значит – угроза масштабного украинского наступления, которую отдельные шапкозакидатели уже чуть ли не сняли с повестки, никуда не делась, сохраняет актуальность и именно к этому сценарию нужно готовиться, не теряя бдительности.

Тут, как с тем пресловутым театральным ружьем: если оно висит на сцене, значит рано или поздно выстрелит.

Готовность же российской армии и шире – государственного аппарата – к столь масштабным вызовам по-прежнему оставляет желать лучшего. И красиво проведенный парад в Москве не должен никого обманывать. По честному маршировать в этот день в 2023 году российская армия должна была бы по Крещатику. Но, увы, с «можем повторить» пока что получается не очень.

И как тут не вспомнить пресловутые киевские поздравительные билборды, на которых «азовец» с характерной нашивкой соседствует с бойцом РККА (правда, без отличительных знаков)– мол, и те и другие «победители нацизма». В России конечно, повозмущались по поводу такого «уравнивания».

Однако вторая сторона медали в том, что это для НАС подобная наглядная агитация выглядит дикостью и кощунством. В ИХ картине мире она напротив, абсолютно непротиворечива и единственно верна. Ведь для них это мы – «нацисты». Это же мы пришли к ним с войной и намерением насадить им на шею своих квислингов-медведчуков, как трубит день и ночь украинский телевизор. И война эта – за само их право на существование на земле.

А российская пропаганда – это надо признать – в промышленных количествах поставляет иллюстративный материал для украинского телевизора. Российское начальство уже давно запуталось в целеполагании СВО, а вопрос смены режима в Киеве вообще снят с повестки, о чем нам не устают сообщать разные кремлевские випы – от Пескова до Лаврова.

Но если это война не за смену режима в Киеве, тогда за что же? Российские националистические публицисты, блогеры и военкоры принялись самостоятельно заделывать вопиющие прорехи и бреши в государственной пропаганде, наполняя СВО своим целеполаганием кто во что горазд – в зависимости от субЪективного понимания и личных взглядов.

Забывая, что современный мир достаточно открыт, а на Украине, хоть и запретили российские СМИ, однако хорошо следят за их содержимым и считывают его соответствующим образом.

И каждая «говорящая голова» из Москвы, вещающая о необходимости ликвидации Украины, о борьбе с украинством, украинцами и украинским языком – лишь укрепляют аудиторию по ту сторону границы в верности сделанного выбора.

Потому что все это они считывают, как борьбу против них самих и того мировоззрения, которое они восприняли как свое. Борьба за жизнь и право на существование – лучшая мотивация для сопротивления.

Увы, но похоже, за год российская пропаганда окончательно забила болт на украинское направление, отказавшись от попыток кого-то в чем-то убедить по ту сторону поребрика. Теперь все смыслы направлены исключительно на внутреннего российского потребителя.

Между тем, предоставленный самому себе украинский инфопузырь работает достаточно эффективно и, что важно, в отличие от российских медиа – в обе стороны. Каждая безнаказанная украинская вылазка считывается в Киеве как российская слабость. Аналогичным образом там считываются заверения наших политиков о готовности к переговорам. Последние вообще – идеальное топливо для бронепоезда украинской пропаганды, ведь «переговоры нужны только слабым, сильные возьмут победу в бою».

Расчеты на то, что при таких вводных готовые воевать украинцы когда-нибудь закончатся, крайне наивны. Во-первых, до этого «когда-нибудь» еще надо дожить, попутно пролив реки не только украинской, но и русской крови. А во-вторых, даже имея в виду известные всему рунету ролики об особенностях украинской мобилизации, следует иметь в виду, что социальная психология работает несколько иначе, чем в упрощенных схемах пропагандистов.

Иначе говоря: проблемы с отловом пушечного мяса не означают критического уменьшения общественной поддержки самой идеи войны до победного конца. Тем более в условиях, когда Россия сама в ежедневном режиме дает украинцам нескончаемые поводы для больших и малых перемог и укрепляет уверенность в скорой победе.

И тут нет никакого противоречия. Исчерпание идейно мотивированного мобилизационного ресурса вполне сочетается с далеким от исчерпания патриотическим угаром. Просто обитатели украинских «крайних хат» не готовы умирать сами, предпочитая, чтобы за них умер кто-то другой, кому они потом с удовольствием воздвигнут памятник, сделав героем и патриотическим символом.

Каждый месяц и год войны делает Украину как государство не слабее, а сильнее. И этот парадокс тоже из разряда кажущихся. Дело в том, что силой и одновременно слабостью прежней, домайданной Украины была ее лоскутность и раскол по разным линиям: социокультурным, религиозным, историческим, идеологическим, географическим и так далее.

Невозможность тотальной и окончательной победы какого-то одного вектора склоняла украинских политиков к компромиссам, шатким коалициям и порождавшейся ими политике многовекторности, в украинском контексте звучавшей почти по-европейски: «Сила в разнообразии».

Майдан 2014 года и последующая силовая зачистка оного из таких полюсов-векторов лишили Украину этой специфической силы, сделав похожей на нефункциональный самолет с одним крылом. Но это же обстоятельство предопределило и силовой способ решения данной проблемы, что привело страну к гражданской войне и потере части территорий.

Каждая новая волна бегства несогласных с новым консенсусом украинцев в Россию делала оставшееся общество все более гомогенным и все менее расколотым, постепенно устраняя вшитый в основание новейшей украинской государственности конструктивный изъян. Обмены населением случившиеся за последний год еще больше ускорили этот процесс, как и резкий сдвиг в мировоззрении значительной части так называемых «адекватников», ранее не воспринимавших постмайданный проект или имевших к нему претензии.

Результат налицо: большинство тезисов, которые годами эксплуатировали так называемые «пророссийские силы», сегодня актуальны для менее чем 10 % украинцев. И это число со временем, особенно если война продолжится, будет только снижаться.

И это в ситуации, когда постмайданный режим в целом еще напоминает свежий саженец – дерни его посильнее и вытащишь из земли с корнями. Если же это государство успешно пройдет горнило войны, устоит, укрепится и пустит корни, мы будем иметь общество победившего националистического консенсуса.

«Когда-нибудь, наши дочери станут теми самыми бабушками, которые расскажут своим внукам про войну», – пишет днепропетровский клеврет Зеленского Макс Бужанский.

Нетрудно представить уже сейчас, что это будет за история. Ведь историю, как известно, пишут победители. В данном случае историю Украины и официальную версию нынешней войны напишут не те, кто из Украины сбежал, а те, кто в ней остался. И оставшимся уже нечего будет делить с русскими, кроме могил своих убитых на войне родственников.

И если сейчас эту историю не дожать, то спустя годы освобождать и защищать на Украине нам будет просто некого. Если сегодня нас активно ждет 10-15 % населения, то через 10-15 лет количество ждущих будет в районе статпогрешности.