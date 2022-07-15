Завхоз севастопольского института пошёл под суд за махинации

15.07.2022  21:20 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Коррупция, Криминал, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал


В Севастополе на скамью подсудимых сядет бывший замдиректора одного из государственных учреждений – Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН.

Ему инкриминируют злоупотребление служебными полномочиями на 800 тысяч рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе на скамью подсудимых сядет бывший замдиректора одного из государственных учреждений – Института...

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По данным следствия, бывший замдиректора ИнБЮМ по административно-хозяйственной части заплатил подрядчикам за работы, которые не были предусмотрены контрактом. Ради сокращения сроков ремонта, заместитель директора потребовал от подрядчиков изменить технологии и материалы.

«При этом пообещал, что им будут выплачены денежные средства в полном объеме в соответствии с условиями заключенных договоров, – уточнили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. – Предприниматели на предложенные условия согласились».

В результате федеральному бюджету был причинен материальный ущерб в размере более 800 тысяч рублей, который в процессе следствия бывший заместитель директора ИнБЮМа частично компенсировал. Однако по статье «злоупотребление должностными полномочиями» ему грозит до 4 лет тюрьмы.

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