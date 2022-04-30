Завод Ахметова в Запорожье похвастался производством для нужд ВСУ

30.04.2022  20:15 (Мск), Запорожье
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Запорожье, Украина
Новости Украины

«Запорожсталь», входящая в холдинг «Метинвест» олигарха Рината Ахметова, наладило производство защитных пластин для бронежилетов ВСУ.

Об этом в эфире местного телеканала «TV5»заявил генеральный директор металлургического комбината Александр Мироненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Налажено изготовление защитных пластин для бронежилетов. Уже больше 20 тысяч пластин передали для вооруженных сил. Это дополнительная помощь к тем 90 тысячам бронежилетов, которые закуплены компанией «Метинвест»», – рассказал Мироненко

Напомним, что 26 апреля Запорожская областная военная администрация уже сообщала о ракетных ударах по городу. «Запорожсталь» становится законной целью для армии РФ

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