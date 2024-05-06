«Заводы уже горят» – в Москве анонсировали диверсии в странах НАТО

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Разрешение западных стран на удары вглубь территорий России, даёт российским спецслужбам право на проведение диверсий в странах НАТО.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил старший научный сотрудник Отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Игорь Шкробтак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь напрашивается зеркальный ответ, с одной стороны. С другой стороны, не хочется особой эскалации. А с третьей стороны, очень хочется, чтобы господин Кэмерон, господин Макрон, господин Столтенберг, они вот остались такими пустобрехами. Потому что если они вот это поддерживают в итоге, то это дает карты в руки и нелегальной разведке, и диверсионным силам на территории Североатлантического альянса», – сказал Шкробтак.

«Я тут не хочу впадать в какую-то конспирологию, но в Германии оборонный завод уже третий день горит. И до этого еще в США «Арсенал» спалил, как-то сам загорелся. И в Великобритании тоже главный «Арсенал» загорелся. Посмотрим», – добавил эксперт.