«Заводы уже горят» – в Москве анонсировали диверсии в странах НАТО

Максим Столяров.  
06.05.2024 19:15
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, ЕС, Запад, Россия


Разрешение западных стран на удары вглубь территорий России, даёт российским спецслужбам право на проведение диверсий в странах НАТО.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил старший научный сотрудник Отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Игорь Шкробтак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Разрешение западных стран на удары вглубь территорий России, даёт российским спецслужбам право на проведение...

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«Здесь напрашивается зеркальный ответ, с одной стороны. С другой стороны, не хочется особой эскалации.

А с третьей стороны, очень хочется, чтобы господин Кэмерон, господин Макрон, господин Столтенберг, они вот остались такими пустобрехами. Потому что если они вот это поддерживают в итоге, то это дает карты в руки и нелегальной разведке, и диверсионным силам на территории Североатлантического альянса», – сказал Шкробтак.

«Я тут не хочу впадать в какую-то конспирологию, но в Германии оборонный завод уже третий день горит. И до этого еще в США «Арсенал» спалил, как-то сам загорелся. И в Великобритании тоже главный «Арсенал» загорелся. Посмотрим», – добавил эксперт.

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