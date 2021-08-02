Завоевать мир не получилось. Зеленский взял курс на войну с Донбассом

02.08.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, против которого ежедневно настраивается всё больше и больше украинцев, любыми способами пытается заручиться поддержкой боевиков, чтобы так называемая армия защитила его в случае народного бунта.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Этот бунт – дело времени, и он обязательно произойдёт. Ведь «слуга» народа проводит в «незалежной» полномасштабную политику Зе-геноцида. По этой причине пан Зе зачастил на временно подконтрольные Киеву территории Донецкой Народной Республики. 30 июля он вновь побывал на донецкой земле, чтобы покланяться в ноги убийцам и мародёрам из ВФУ, сказать им, что преЗЕдент с ними – с «надзвичайно сильными людьми». Именно эти «люди» – последняя надежда Зеленского защитить свою шкуру от гнева и мести обнищавших украинцев, на глазах у которых Зе-маргинал превращает Украину в базар, на котором можно продать украинскую землю, лес, людей – как дешёвую рабсилу.

На своей странице в социальной сети Зеленский написал душетрепещущий пост об «освобождении» – то есть оккупации ВФУ – Авдеевки. По словам «гаранта», с того момента, как в городе стали пировать ВФУшники, там «начала восстанавливаться нормальная, не чёрно-белая, мирная жизнь».

Пару слов о «мирной» жизни по-зеленски: с того момента, как нашу Авдеевку оккупировали жовто-блакытные боевики, там пропадают мирные граждане, начались пытки и расстрелы неугодных авдеевцев, а их жильё становится собственностью украинских карателей. ВФУшники регулярно грабят торговые точки, самовольно занимают учебные заведения города, наводят жуть на оставшихся местных жителей.

Но, по мнению зелёного президента, Авдеевка стала «линией развития». К несчастью, современная оккупированная Авдеевка стала линией развития Зе-терроризма. И ситуация усугубляется.

Помнится, в тексте предвыборной президентской программы Владимира Зеленского говорилось: «Мы должны завоевать мир для Украины. Перед гарантами по Будапештскому меморандуму и партнëрами по ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну». О завершении войны в 2021 году не идёт даже речи. Зе-президента устраивает гибель мирного населения, поэтому он подписал законы об основах национального сопротивления и об увеличении численности ВСУ на 11 тысяч человек.

«Документы» предусматривают создание на Украине сил национального сопротивления и территориальной обороны, в рамках которых преЗЕдент сможет создавать добровольные (читайте – карательные) бригады, батальоны и отряды, которые будут действовать наравне с ВФУ. То есть «слуга народа», который устраняет оппонентов, пытается искоренить на Украине инакомыслие и запугать украинское население, бичующее из-за кабальных тарифов на ЖКХ, безработицы, коррупции и чиновничьего беспредела.

Голый Зе-король пытается умножить своё «могущество» в «незалежной» за счёт псевдодружбы с действующими карателями, и создания новых вооружённых формирований.

Зе-президент пояснил, что данные законы предусматривают проведение комплекса мероприятий, направленных на «развитие территориальной обороны и движения сопротивления», а также введение системы подготовки населения Украины к «национальному сопротивлению». То есть Зеленский продолжает готовить украинское население к полномасштабной войне против Донбасса и России. «Незалежная» оказалась в руках маргиналов и дилетантов, которые не остановятся ни перед чем во имя достижения своих преступных целей. Украина – в опасности. Зеленский готовится к окончательному уничтожению страны и её населения.