24.11.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, США
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Завораживающей Россию риторики из Вашингтона больше не будет – политолог


При новом президенте Соединенных Штатов Джозефе Байдене будет продолжен заданный ранее в отношении России курс.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил глава Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

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«Самое главное, что подбирается команда гораздо более опытных и профессиональных бюрократов, нежели та, что была у Трампа. Тем более, он ее регулярно перетряхивал. Конечно, эти люди будут продолжать уже заданный курс в отношениях с Россией, который, кстати, начал формироваться еще при Обаме. Неприятие внешеполитического курса РФ и КНР – то, что удерживает двухпартийный консенсус на плаву. Однако в случае с администрацией Байдена, возможно, контакты с Москвой станут более традиционными», – говорит эксперт.

По его мнению, одной из главных проблем последних четырех лет были иллюзии о намерениях Дональда Трампа подружиться, а потому, говорит политолог, в Москве некоторое время бытовало представление, что «в Вашингтоне все плохие и просто не дают Трампу поладить с Москвой».

«То, что такой завораживающей риторики со стороны президента США не будет, может подействовать на российско-американские отношения отрезвляюще», – не исключает Гарбузов.

Отметим, что вчера в штабе Байдена объявили, что главой Госдепа станет Энтони Блинкен, ранее называвший в одном из интервью президента России Владимира Путина «лжецом» и «клептократом», а советником по нацбезопасности — Джейк Салливан, убежденный, что любые уступки России приведут к ослаблению США.


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