«Завоюем Крым и заморозим конфликт» – Карасев

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Киевское руководство активно выпрашивает западное оружие и готовит наступление, поскольку на данном этапе заморозка конфликта на линии разграничения невозможна.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война началась из-за Крыма, и она закончится тоже на Крыме. Потому что все эти разговоры – мир в обмен на территории, корейский сценарий, финский сценарий – это предлагаемые варианты замораживания войны, это совсем не то. Потому что когда вы говорите, что давайте на линии фронта заморозим войну, как сейчас, Крым где? Крым не в Украине. Одно дело – территория, которая не имеет стратегического значения ни для страны, ни в целом для большого Черноморско-каспийского региона. А если борьба за Крым – это борьба за стратегическое положение», – сказал Карасёв.

Он подчеркнул, что, если бы так же стоял вопрос с Донбассом, проблем бы не было.

«Сейчас последнее время задача была у Зеленского – это убедить Запад, что освобождение Крыма – это возможно, но на это нужно решиться, во-вторых, дать виды вооружения, потому что для Запада это тоже важно. Турция – ненадёжный союзник. А вот если возвращается контроль над Чёрным морем Украины и военных союзников, другая история. Военно-морская держава – это другая история. И тогда – замораживайте. На Донбассе? Замораживайте. Более того, можно даже пока что? Не хотите отдавать, не надо. Главная проблема Крыма, а не Донбасса. А там ладно, подождём год, два, это не так важно», – отметил политолог. «Вот, почему, если говорить о наступлении нашем, оно будет только в этом [направлении]. Всё [остальное] будет только отвлекающими манёврами. Только разрез через Запорожье на Мелитополь, Бердянск, Мариуполь. С севера разрезать всю группировку российскую. Вот вам на юг, а вот вам на север, Азовское море слева, Чёрное море, Крым справа. Вот это важно. Повторю, война началась из-за Крыма, Путин начал из-за Крыма», – заключил Карасёв.