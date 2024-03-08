«Завтра будет поздно» – крымские женщины-волонтёры рассказали, что их толкает мчаться на передовую

Крымским женщинам-волонтерам на третий год проведения СВО не перестают задавать вопрос – зачем они оказывают помощь фронту.

Об этом они рассказали в эфире «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Руководитель общественного движения «Крымские феи» Татьяна Савицкая посетовала, что с течением времени ушло эмоциональное сопереживание.

«У меня исчезло чувство сопереживания к нашим оппонентам. Я просто перестала жалеть, потому что я вижу, что происходит с нашими ребятами, я вижу, что происходит с нашими людьми. И большинство волонтеров-девочек всё это видят. У меня ушла жалость, и это большая проблема. Я, наверное, привыкла к звонкам или к смс, что кто-то «двухсотый». Я помню первую мою истерику, сейчас у меня уже истерик нет. Я сама себе говорю о том, что да, это война», – подчеркнула волонтер.

Он добавила, что жалости нет ни к себе, ни к своим соратникам, ни к водителям, когда ехать надо срочно, несмотря на время и погоду.

«Понимаю, что нужно ехать, и нет, грубо говоря, каких-то слёз и соплей, намотанных на кулак. Нам надо – и мы едем. Мы не смотрим, можно туда или нельзя, нам просто надо. Иногда бывает такое, что я получаю от ребят: «что ты припёрлась?». А я понимаю, что если бы я не припёрлась, у них бы не было связи. И сутки, даже 3 часа промедления – это уже большая проблема. Поэтому мы едем», – подчеркнула Савицкая.

Руководитель АНО «ZOV сердца» Анастасия Пинчук добавила, что иногда хочется привлечь дополнительные силы, особенно для поездок на передовую.

«Иногда ты не против кого-то подключить к волонтёрской деятельности. Мне тоже часто задают вопрос: а почему мужчины не ездят? Они собираются, но почему-то не получается, кто-то не может, а ты садишься и едешь, потому что ты не можешь подвести. Это важный груз, медицина… и завтра она будет нужна не так, как сегодня. Или какие-то спецсредства, потому что завтра ребята уходят. Ты просто не можешь иначе, садишься и едешь», – рассказала волонтер.

Художник по профессии, Пинчук стала заниматься помощью военным по собственному решению, просто потому, что иначе никак нельзя.

«Конечно, жизнь как у многих. Разделилась на «до» и «после», кардинально причём отличаясь от профессии, которой занимались в обычной жизни. Состояние души, зов сердца. Мы, когда думали, как назвать нашу организацию, и вообще – зачем мы это делаем, поняли, что просто не можем по-другому. Вот как просыпается зов сердца русского человека, который не может по-другому. У меня многие спрашивают, почему вы это делаете? И до сих пор приходится объяснять. Просто время тебя выбрало. Ты можешь это сделать, и ты это делаешь», – заключила Пинчук.