Завтра эксперты ожидают рост цен на нефть

08.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Завтрашняя телеконференция членов картеля ОПЕК+ должна улучшить положение дел на рынке энергоресурсов, который уже больше месяца испытывает падение.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил экономический эксперт Михаил Делягин.

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«Есть оптимистичные ожидания. Переговоры будут очень тяжелыми, но, скорее всего, завершатся успехом. Удалось включить в их периметр США – это выдающееся достижение, потому что помимо нежелания ограничивать себя у них есть еще проблема сугубо юридическая – им запрещено вступать в картельные отношения на законодательном уровне.

Поэтому американцы, скорее всего, никаких формальных обязательств на себя брать не будут, потому что это противоречит их законам, и конечно же, они будут выдавать естественное снижение добычи сланцевой нефти за выполнение договоренностей, но неформально они все договоренности примут и выполнять их будут.

Сейчас основная проблем заключается в Саудовской Аравии, потому что саудиты занимаются откровенным мошенничеством, мелким жульничеством, достойным кочевников. Они заявили, что увеличили добычу до 12 миллионов баррелей, но это полная ерунда. Как девять миллионов они добывали, так и добывают и сейчас.

Но они накопили резервы нефти не только на своей территории, но и в Роттердаме, и в Японии, то есть в транспортных узлах, и они вывели на мировые рынки именно накопленные заранее объемы, тем самым показав, что вся эта ситуация с их якобы обидой на нас была в чистом виде провокацией, которую они долгое время готовили и в конце концов реализовали.

Мы видим, что саудиты провели одно мошенничество, а сейчас пытаются провести другое мошенничество, которое им, конечно, позволить нельзя – они должны сократить реальные объемы добычи, то есть не с 12 миллионов баррелей, которые они выдумали из головы, а с девяти миллионов баррелей. И это будет главной интригой, главной проблемой в переговорах», – заявил Делягин.

С тем, что договоренность о снижении объемов добычи нефти, что приведет к росту цен на энергоресурсы уже достигнута, уверен также экономический эксперт Михаил Хазин.

«Мое глубокое убеждение, что договоренности уже достигнуты и достигнуты они в рамках других переговоров. Может быть, они будут легализованы завтра», – предположил Хазин.