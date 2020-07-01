«Завтра ФСБ купит Кравчука» – Москаль

24.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Украинская власть зря назначила экс-президента страны Леонида Кравчука представителем страны на переговорах по Донбассу в Минске.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, экс-депутат Верховной рады Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Москаля, за деньги Кравчук может испортить воздух даже в церкви.

«Все это – абсолютная авантюра: затея с Фокиным, затея с Кравчуком. Кравчук агитировал и за Януковича, за кого хотите, кто заплатит деньги. Извиняюсь, но это культурно, скажем, этот за деньги напердит в церкви. Честно вам говорю. Ну это 100%. Как можно было такого человека – завтра ФСБ его купит и он будет рассказывать нам. Для чего таких людей, жадных к деньгам, ставить.

Тем более, в декоммунизации написано. Бывшие секретари, первые секретари ЦК. Человек занимался идеологией. Чем он занимался – империализмом, мировым сионизмом и украинским буржуазным национализмом – это были три кита, которыми занималась Коммунистическая партия и господин Кравчук. И он стал великим миротворцем, переговорщиком и тому подобное.

Ну это стыд для Украины – не найти человека. Вот он глупости – пишет [замглавы администрации президента РФ] Козак разные планы, передает [главе офиса президента Украины] Ермаку, Ермак – Кравчуку, Кравчук озвучивает и весь народ от этого дуреет», – заявил Москаль.