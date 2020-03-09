Завтра курс рубля устаканится – Хазин

09.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Истерика на мировых рынках, связанная с выходом России из соглашения об ограничении добычи нефти с ОПЕК, возникла во многом потому, что это произошло накануне длинных праздничных выходных.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский экономический эксперт Михаил Хазин.

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«Базовая причина – мы вышли из американской схемы поддержки американской сланцевой промышленности и, соответственно, нам устроили это падение. То, что такие обвалы произошли на нефтяном рынке и на рубле, связано с двумя обстоятельствами. Первое – мировые фондовые рынки в процессе коррекции. По этой причине они обвалились и все испугались.

А вторая причина в том, что у нас сегодня выходной день. Если бы у нас был рабочий день, то вышли бы и Минфин, и Центробанк с долларами на рынок, и тогда бы не было никаких проблем. Я думаю, что завтра все устаканится. Я даже думаю, что к нашему вечеру, то есть к американскому утру уже начнут расти вверх цены на нефть и, соответственно, завтра утром устаканится ситуация с курсом рубля к доллару», – заявил Хазин.