17.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Завтра московские журналисты будут протестовать перед украинским посольством

Российские журналисты проведут 18 мая у посольства Украины в Москве акцию протеста против ареста главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Ролик с призывом присоединиться к «молчаливому протесту» размещен в Youtube.

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«Украинские силовики против российских журналистов: 8 часов обысков и допросов. Кирилла Вышинского обвиняют в госизмене. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Он нуждается в лекарствах. О его состоянии ничего не известно. Возможно, его пытают. Он журналист, а не преступник», – говорится в ролике.

О своем намерении присоединиться к акции уже заявили ведущая канала «Россия-1» Ольга Скабеева, главный редактор RT Маргарита Симоньян, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.