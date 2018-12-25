25.12.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Война, Провокации, Россия, Украина
Просмотров:

Завтра на Украине заканчивается военное положение, однако угроза для России остаётся

Завтра на Украине заканчивается срок введенного на месяц военного положения, с помощью которого растерявший популярность Петр Порошенко изначально хотел улучшить свои позиции накануне президентских выборов. Однако угроза для России не исчезает – более того, она сохранится даже в том случае, если Порошенко проиграет избирательную кампанию.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал политолог Ростислав Ищенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если Порошенко каким-то образом сможет выиграть президентские выборы, угроза провокаций все равно никуда не денется, так как у него крайне низкий рейтинг доверия. Ему придется перенаправить недовольство населения на войну. Если победу одержит кто-то другой, то на какое-то время опасность внешних провокаций снизится, так как люди попытаются стабилизировать ситуацию в стране. Впрочем, потом все равно все вернется на круги своя. Проблема Украины заключается в том, что у нее исчерпана ресурсная база государственности», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военный эксперт Игорь Коротченко призвал серьезно отнестись к заявлениям об угрозе украинских провокаций.

«Советская разведка докладывала самые разные даты начала наступления Гитлера на Советский Союз, но они постоянно менялись. Такая же ситуация с Украиной», – сказал он.

«Киев может сбить самолет над Донбассом, обстрелять Крым, направить в Керченский пролив новую партию кораблей, взорвать биологически опасные объекты и так далее. При этом после провокации Украина может перейти в наступление на ДНР, и тогда мы станем свидетелями массовой гибели мирного населения или, наоборот, они ограничатся продлением военного положения», – обрисовал Коротченко возможные сценарии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:






Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть