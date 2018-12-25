Завтра на Украине заканчивается военное положение, однако угроза для России остаётся

25.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Завтра на Украине заканчивается срок введенного на месяц военного положения, с помощью которого растерявший популярность Петр Порошенко изначально хотел улучшить свои позиции накануне президентских выборов. Однако угроза для России не исчезает – более того, она сохранится даже в том случае, если Порошенко проиграет избирательную кампанию.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал политолог Ростислав Ищенко.

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«Если Порошенко каким-то образом сможет выиграть президентские выборы, угроза провокаций все равно никуда не денется, так как у него крайне низкий рейтинг доверия. Ему придется перенаправить недовольство населения на войну. Если победу одержит кто-то другой, то на какое-то время опасность внешних провокаций снизится, так как люди попытаются стабилизировать ситуацию в стране. Впрочем, потом все равно все вернется на круги своя. Проблема Украины заключается в том, что у нее исчерпана ресурсная база государственности», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военный эксперт Игорь Коротченко призвал серьезно отнестись к заявлениям об угрозе украинских провокаций.

«Советская разведка докладывала самые разные даты начала наступления Гитлера на Советский Союз, но они постоянно менялись. Такая же ситуация с Украиной», – сказал он.

«Киев может сбить самолет над Донбассом, обстрелять Крым, направить в Керченский пролив новую партию кораблей, взорвать биологически опасные объекты и так далее. При этом после провокации Украина может перейти в наступление на ДНР, и тогда мы станем свидетелями массовой гибели мирного населения или, наоборот, они ограничатся продлением военного положения», – обрисовал Коротченко возможные сценарии.