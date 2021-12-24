«Завтра начнётся страшное – где моё бомбоубежище?!» – на львовском ТВ разразилась паника

Новости Украины

Украинцы каждый день должны помнить, что завтра может начаться война, о чём должны «криком кричать» украинские власти.

Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» заявил украинский политтехнолог Юрий Подорожний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы живём в состоянии войны, и власти сегодня надо криком кричать украинскому обществу и предпринимать действия к тому, что мы каждый день должны знать, что завтра может начаться страшное, что мужчины такого-то возраста должны быть там-то, женщины там-то, дети там-то. Мы слышим это от властей? Нет, не слышим», – возмущался Подорожний.

«Я на одном из эфиров со «слугой народа», который, по-моему, замглавы по безопасности и обороне, я ему говорю, что я, активный гражданин, и не знаю, где моё бомбоубежище! Покажите мне его! Вы, советник по обороне, можете мне сказать, что я, мужчина, 47 лет, должен делать, если вдруг завтра война? Он не знает», – негодовал политтехнолог.

При этом, по его словам, никакой помощи или вступления в НАТО ждать не стоит, а всё это – благодаря репутации украинских властей на Западе.

«Давайте поймём одну вещь – наша власть ездит на Запад, каждый конкретно за деньгами, и там, на Западе, прекрасно знают, что если дадут миллион, то треть уйдёт в кошелёк, и об этом там все прекрасно знают. Как вас будут серьёзно воспринимать там на Западе? О каких переговорах вы говорите? О каком вступлении в Евроатлантические структуры мы говорим?!» – сокрушался Подорожний.