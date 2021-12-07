«Завтра – разрядка и рост рынков»: Байден дал понять Путину, что Украина – лишь вопрос денег

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Новости Украины

Разговор президентов РФ и США продлился больше 2 часов. Владимир Путин находился в комнате один, Джо Байден – с четырьмя помощниками, в том числе госсекретарем Энтони Блинкеном.

По итогам общения Белый дом оперативно выпустил пресс-релиз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Исходя из него, «Байден озвучил Путину обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием российских сил возле Украины и дал понять, что они ответят решительными экономическими и иными мерами на военную эскалацию». Он «призвал Путина к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии, два президента поручили своим командам продолжить диалог по Украине».

«Станет ли этот разговор историческим, станет ясно по действиям, которые будут предприняты или не будут. Предположить, что Путин примет какие-то условия Байдена из тех, что озвучивались до этого, достаточно сложно. Что хорошо, потому что за прошедшие 30 лет мы много раз уступали, причем иногда фатально для себя», – прокомментировал первую информацию политолог Сергей Михеев в эфире youtube-канала «СоловьевLIVE».

Первая информация о предпринятых действиях также пришла из США. Санкции против российского суверенного долга и газопровода «Северный поток-2» не включены в оборонный бюджет США. Из согласованного проекта исключено положение о возможности санкций в отношении 35 россиян.

«Пока нет оснований говорить о том, что американцы готовы радикально изменить свою политику в отношении России, направленную на ее сдерживание и ослабление. В идеале – это выведение России с большой внешнеполитической арены для того, чтобы заняться Китаем и сделать его более податливым. В отношении Украины американцы упирают на экономические меры. То есть, вопрос о деньгах. А это означает, что если бы мы были порисковее, то могли бы взять все, что хотим: половину Украины, всю Украину, Прибалтику. Вопрос только цены. А это значит, что большой войны не будет», – сказал Михеев.

Реакции Кремля на переговоры пока нет.

«Лучший для Кремля итог – это тишина. Стороны ищут запутанные формулировки, скрывающие истинную суть переговоров. Завтра – разрядка и рост рынков», – написал в своем телеграм-канале политолог Марат Баширов.