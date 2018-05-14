14.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Завтра в Иерусалиме скандальный пастор поблагодарит Бога за Трампа

Состав делегации США, которая прибыла в Иерусалим для открытия нового американского посольства, включает в себя христианского пастора, который в свое время заявил, что евреи «не могут быть спасены», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает The Huffington Post.

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Преподобный Роберт Джеффресс, баптистский пастор из Далласа и давний сторонник президента Дональда Трампа, заявил Fox News в пятницу, что он будет читать молитву на церемонии.

«Я собираюсь поблагодарить Бога за Биньямина Нетаньяху, который настроен защищать Израиль», — сказал Джеффресс. «И я также буду благодарить Бога за нашего президента Дональда Трампа, у которого хватило смелости сделать то, чего не сделал ни один другой президент США, — официально признать Иерусалим и переместить туда посольство».

Кроме своей ремарки про евреев пастор Джеффресс известен тем, что называл мормонизм и ислам «ересью из недр Ада». Ислам, по его мнению, также «пропагандирует педофилию».

Митт Ромни, предмет травли со стороны Джеффресса во время президентских выборов 2012 года, уже подверг критике включение в американскую делегацию человека, которого он назвал «религиозным фанатиком».