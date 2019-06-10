Завтра в Конституционном суде Украины будет небывалое шоу

10.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Владимир Зеленский, завтра придет на заседание Конституционного Суда Украины, который будет рассматривать вопрос о правомерности роспуска Верховной Рады.

Об этом говорится в видеообращении Зеленского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Завтра Конституционный Суд Украины будет рассматривать вопрос роспуска парламента. Меня пригласили на это заседание, и это будет впервые за 28 лет истории независимой Украины, когда Президент придет на заседание Конституционного Суда. Именно так будет, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе в кабинет. Я обязательно буду”, – сказал Зеленский.

Напомним, завтра КСУ рассмотрит дело о конституционности указа о роспуске Рады. 24 мая в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.