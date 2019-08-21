Завтра в Косово может быть объявлено о досрочных выборах

21.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Уже 29 сентября в самопровозглашенном Косово могут состояться выборы в местный «парламент». Причиной стало июльское заявление об отставке «премьера» Рамуша Харадиная в связи с его вызовом в качестве подозреваемого в Гаагский специальный суд, где рассматриваются военные преступления.

Конкурирующий с Харадинаем за влияние «президент» Хашим Тачи был бы рад сформировать новое лояльное правительство, избежав грозящих непредвиденными сценариями выборов. В этом, по данным местных СМИ, Тачи поддерживает албанский коллега Эди Рама. Однако шансов на успех этого сценария уже немного.

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Политические партии объявили о предстоящем голосовании по роспуску «парламента» на заседании, которое запланировано на завтра, 22 августа.

«Запад считает, что выборы еще больше дестабилизируют Косово, а также задержат переговоры с Белградом. Советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон уже отложил визит в Косово, и до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство, диалога с Белградом не будет. В последние недели Тачи был в поисках нового премьер-министра, но это было отклонено «министром иностранных дел Косово» и лидером «Альянса за новое Косово» Беджетом Пацолли и спикером «парламента» Кадри Весели. Все это говорит о том, что Тачи будет очень сложно избежать выборов», – сообщил собеседник издания Blic.