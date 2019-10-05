Завтра в Косово возможны новые провокации против сербов

05.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Завтра, когда в Косово будут проводиться досрочные выборы в местный «парламент», в сербских анклавах края возможны провокации для запугивания населения и снижения явки избирателей, ориентирующихся на поддержку партии «Сербский список», которая сотрудничает с официальным Белградом.

Об этом сообщает белградское издание Informer, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По «стечению обстоятельств» накануне в Приштине состоялось заседание суда, который рассматривает дело об убийстве в начале 2018 года в Северной Митровице сербского политика Оливера Ивановича.

На суде были заслушаны показания Рады Трайкович, главы действующей в крае дочерней структуры прозападной сербской оппозиции – «Союз за Косово». Эта партия используется албанскими властями для распыления голосов сербских избирателей.

Трайкович всего за три дня до парламентских выборов в Косово назвала имена двух молодых людей, которые, якобы, имеют запись убийства Ивановича и скрываются в Митровице.

Суд постановил срочно арестовать указанных Трайкович граждан.

«Я приказал их арестовать. В настоящее время они скрываются в северной части Митровицы. Я ожидаю, что они будут доставлены к нам как можно скорее. Эти молодые люди должны быть найдены, задержаны и допрошены», – сказал специальный прокурор Приштины Суля Ходжа.

Для этого албанская полиция должна будет зайти в славянские анклавы.

Всего несколько месяцев назад албанский спецназ проводил спецоперацию по массовым арестам в сербских анклавах представителей местной полиции по обвинению их в коррупции. Тогда это вызвало беспорядки. Именно тогда албанские силовики задержали и избили наблюдателя ООН – гражданина России.

Источники Informer полагают, что расчет косоваров может быть направлен на запугивание избирателей в день выборов и снижение явки. Арест сербов албанской полицией может спровоцировать новые беспорядки.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич также косвенно подтвердил данную информацию.

«Приштина хочет, чтобы в Косово на выборах победили те сербы, которые будут под ее контролем. Это были бы сербы, которые работали не в интересах сербского населения в крае, а были бы сербами Тачи и Харадиная.

С другой стороны, сербский народ и Сербия имеют интерес выбрать истинных представителей своего народа, без которых будет невозможно вести политику защиты государственных и национальных интересов.

Имея это в виду, Приштина пользуется всеми средствами, включая давление, запреты на въезд сербских должностных лиц и не допуск на голосование лиц, у которых нет косовских документов.

Я хочу от имени официального Белграда и от имени моей партии пригласить сербский народ в крае голосовать за «Сербский список». Потому что это – гарантия того, что у них будет одинаковая политика с сербским правительством, и что это лучший способ защиты интересов народа», – сказал Дачич.