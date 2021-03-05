Завтра в последний путь проводят одного из бескомпромиссных духовных лидеров сербского народа

05.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Скончавшийся в минувший четверг епископ Захумско-Герцеговинский Афанасий (Евтич) будет похоронен в субботу в монастыре Тврдош в Требине Республики Сербской (БииГ).

В непростые для сербского народа годы епископ защищал права сербов в Боснии и Косово.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», тело упокоившегося епископа выставлено в кафедральном соборе Требине до дня похорон, и проститься с ним смогут все желающие. По случаю кончины одного из сербских духовных лидеров в Захумско-Герцеговинской епархии объявлен траур. Согласно данным медиков, владыка скончался от последствий перенесенного коронавируса.

Епископ Анастасий был назначен на Захумско-Герцеговинскую кафедру в Боснии и Герцеговине в кровавом 1992 году, причем ее пришлось перенести в Требине, поскольку из Мостара, где она располагалась до этого, бошнякско-хорватские боевики изгнали множество сербов и сожгли величественный исторический кафедральный собор.

В годы войны владыка не покидал свою паству, остро критиковал Запад и исламистов, обращался с письмами к мировым лидерам, стараясь привлечь их внимание к положению боснийских сербов. Открыл Духовную академию в Србине.

В 2010 году был назначен управляющим Рашко-Призренской епархии в Косово, и с присущей ему бескомпромиссностью повел борьбу за сербские святыни, против Запада и албанских сепаратистов. Что, в итоге, привело его к разногласиям с церковным начальством, посчитавшим, что в оккупированном крае церковь должна действовать языком дипломатии. В итоге, через несколько месяцев епископ Артемий был освобожден от управления епархией и со временем вернулся в Боснию.

Владыка особо почитался в православном мире, как богослов, причем, не только среди сербов, в частности он читал лекции в российских православных вузах.

«Любовь есть величайший подвиг жизни, и Божественной, и нашей, но никак не романтика. Мы видим, что любовь сегодня в современном мире, особенно на Западе, превратилась в голый и никуда не ведущий эротизм, в неприкрытый секс и порнографию, и, причем не только на экране, но и в жизни.

После многих больших и малых «love story», любовных похождений всё в той или иной степени заканчивается грехом, развратом, несчастьем и распадом, и что самое главное – безвыходным положением: «Где ты был – нигде, что делал – ничего» – как говорит наш народ.

По словам Ангелоса Терзакиса, современного греческого мыслителя, это – «пробивание стены головой», причем страдает не стена, а голова. В этом, по существу, заключается неминуемый тупик «чистого» гуманизма, натурализма, сведения человека лишь к телу, к сплетению крови, плоти, нервов и известных духовных сил и способностей человеческого существа и его окружения, физического и психофизического», – писал владыка Афанасий.