06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Завтра в Раде Порошенко будет лично “строить” своих депутатов, чтобы те ублажили МВФ

Завтра, 7 июня, утром состоится заседание фракции “Блок Петра Порошенко”, на котором ожидают и президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

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“Завтра с утра фракция. Ждем Президента”, – написал Гончаренко на своей странице в Facebook.

Напомним, глава Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания парламента заявил, что в четверг, 7 июня, ожидается голосование по проталкиваемому Западом законопроекту о Высшем антикоррупционном суде.

Сегодня украинские нардепы рассмотрели 1871 правку к закону из 1927 внесенных. По результатам голосования, ни одна из поставленных в подтверждение поправок не было поддержана.

Ранее в МВФ выразили позицию по спорному моменту относительно Антикоррупционного суда. В МВФ отметили, что в процессе создания суда важно, чтобы Совет экспертов, в состав которого войдут независимые эксперты с весомым и общепризнанным опытом в борьбе с коррупцией, был наделен решающей ролью в определении того, имеют ли кандидаты на должность судьи Антикоррупционного суда необходимую квалификацию.

Госдеп США поддержал позицию МВФ относительно Антикоррупционного суда.