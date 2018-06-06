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Завтра в Раде Порошенко будет лично “строить” своих депутатов, чтобы те ублажили МВФ
Завтра, 7 июня, утром состоится заседание фракции “Блок Петра Порошенко”, на котором ожидают и президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщил заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко.
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“Завтра с утра фракция. Ждем Президента”, – написал Гончаренко на своей странице в Facebook.
Напомним, глава Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания парламента заявил, что в четверг, 7 июня, ожидается голосование по проталкиваемому Западом законопроекту о Высшем антикоррупционном суде.
Сегодня украинские нардепы рассмотрели 1871 правку к закону из 1927 внесенных. По результатам голосования, ни одна из поставленных в подтверждение поправок не было поддержана.
Ранее в МВФ выразили позицию по спорному моменту относительно Антикоррупционного суда. В МВФ отметили, что в процессе создания суда важно, чтобы Совет экспертов, в состав которого войдут независимые эксперты с весомым и общепризнанным опытом в борьбе с коррупцией, был наделен решающей ролью в определении того, имеют ли кандидаты на должность судьи Антикоррупционного суда необходимую квалификацию.
Госдеп США поддержал позицию МВФ относительно Антикоррупционного суда.
Метки: Антикоррупционный суд, БПП, ВР Украины, Порошенко
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