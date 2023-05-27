Завтра выборы в Турции. Наш прогноз: Победит Эрдоган, майдана не будет

В воскресенье 28 мая состоится второй тур президентских выборов в Турции, и интрига, несмотря на разрыв между кандидатами на пять процентов, продолжает сохраняться, так как два лагеря предприняли неимоверные усилия для обеспечения своего успеха.

В первом туре были все основания предполагать, что действующий президент Реджеп Эрдоган безусловно победит, так как он не добрал всего лишь 0,5% до заветного финиша. Но общий расклад не столь однозначен, хотя, конечно, потенциальный перевес ощущается в пользу нынешнего главы государства.

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В пользу Эрдогана говорят итоги парламентских выборов, проходивших одновременно с первым туром президентских. Правящий альянс получил 49,46%,тогда как блок оппозиционных партий – только 35,02%, или около 211 мест. То есть данные результаты уже стали серьезным этапом для обеспечения успешного переизбрания нынешнего лидера.

Но главная борьба за эти две недели с момента первого тура происходила за голоса третьего кандидата от ультранационалистов СинанаОгана, который неожиданно получил более 5%. Именно предпочтения его сторонников станут решающими во время голосования 28 мая, и тут не всё так однозначно.

Конечно, сам этнический азербайджанец и правый националист Синан Оганв итоге 22 мая после длительных переговоров поддержал действующего президента, обставив это решение рядом условий. В частности, неизменности ряда статей Конституции, выдворения беженцев, отказа от снижения процентных ставок, что способствовало росту инфляции, которая составила более 80-ти процентов в прошлом году.

Но главным спусковым крючком к поддержке действующего президента стало для него желание сохранить политическую стабильность, ведь в случае победы оппозиции, но сохранении контроля над парламентом Эрдоганом неизбежен политический кризис.

«Национальный альянс не смог продемонстрировать достаточный успех против Республиканского альянса, который находится у власти в течение 20 лет, не смог предложить перспективу, которая убедила бы нашу сторону в будущем, и, прежде всего, он не смог обеспечить парламентское большинство и упустил фактор стабильности», – передала слова Синана Огана газета Hürriyet.

Но в стане сторонников самого Синана Огана не все поддержали его решение, и глава турецкой Партии победы Умит Оздагна на следующий день заявил, что поддержит во втором туре лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу.

Интересно, что прозападный либерал Кылычдароглу вдруг сразу стал призывать к изгнанию из страны 10 миллионов беженцев, разыгрывая карту нетерпимости и рассчитывая, как раз на эти 5% голосов турецких радикалов.

То есть можно сказать, что в стане ультраправых националистов и пантюркистов фактически произошёл раскол по поводу видения дальнейшего пути развития страны. Оппозиция попыталась этим ловко воспользоваться, понимая, что заявление Синана Огана о поддержке Эрдогана еще не означает того, что его электорат обязательно побежит голосовать за нынешнего президента.

Об этом, кстати, метко подметил тюрколог, главный редактор издания «МК-Турция» ЯшарНиязбаев:

«Часть националистов не разделяет взгляды действующего президента. Они сторонники заветов Мустафы Кемаля Ататюрка и считают Реджепа Эрдогана недостаточно тюркским, а больше исламистским политиком. Синан Оган был из их числа, но странным образом переметнулся. Скорее всего, президент что-то предложил ему взамен. Что точно, неизвестно, но, возможно, какую-то руководящую должность в правительстве — министерство или важное агентство».

Для того, чтобы дезавуировать подобные разговоры и настроения, Реджеп Эрдоган на своём телеграм-канале выступил с резко пантюркистской повесткой, призванной сохранить за собой поддержку традиционных националистов.

«Турция стала страной приюта и безопасности для всех своих братьев, которые столкнулись с трудностями на протяжении истории, будь то черкесы, татары, гагаузы, албанцы, помаки, боснийцы, туркмены, ахыскиты, узбеки или уйгуры. Со слоганом «где бы ни был наш гражданин, наш соплеменник, мы там» мы не оставили ни одного из наших братьев с поникшей головой, от Румелии до Кавказа. Мы снова объединились со всеми странами, с которыми мы имеем общую историю, язык, веру и культуру. Мы укрепили наши связи с тюркскими государствами, создав Организацию тюркских государств. Вместе с дорогим Азербайджаном мы освободили Карабах после 30-летней оккупации», – отметил президент.

Как ни странно, но в этом ему сейчас сильно помог армянский премьер-министр Никол Пашинян, заявивший недавно в Ереване, а затем повторивший в Москве, что Армения не имеет к Баку никаких территориальных претензий и признаёт Арцах составной частью Азербайджана.

Фактически это означает победу Эрдогана в Нагорном Карабахе, так как именно нынешнее руководство Турции стояло за успешными военными и дипломатическими действиями Ильхама Алиева.

На нынешнего главу республики сыграет и нападение, совершенное несколько дней назад на Турецкий дом в США в Нью-Йорке, где находится консульство Турции, и где граждане Турции голосуют на выборах президента. Понятно, что Анкара обвинила в этом теракте гюленистов, а также американские силы, стоящие за ними, что только усилило в стране антизападные настроения.

Интересно, что Реджеп Эрдоган в связи с этим лишь активизировал свою антиамериканскую риторику, заявив, что, в случае успеха Кылычдароглу это будет победа «террористических организаций, лондонских ростовщиков и американских компаний». И данные слова ложатся на вполне удобренную почву.

Поэтому, несмотря на очевидный раскол в стане ультраправых националистов и антиэмигрантский популизм Кемаля Кылычдароглу, это не даст ему существенной прибавки и не обеспечит необходимого перевеса, так как уже сейчас ему как воздух нужны заветные 6%, а в результате всех манёвров он может заручиться поддержкой не более 2-3%.

Кроме этого, в стране произошёл серьезный сдвиг в общественном сознании, что было подтверждено на парламентских выборах, когда при высокой явке вверх со значительным отрывом взяли правые консервативные силы. И это не классический рост кемалистского национализма, а больше религиозно-патриотические настроения, неоосманистского реваншистского толка.

Самый важный фактор заключается в том, что сейчас перед Турцией стоит цивилизационный выбор, а именно – какой будет её вектор дальнейшего развития. И в выборе между Западом и Востоком основная масса турок безусловно выбирает азиатский вектор с исламским подтекстом. Учитывая то, что Эрдоган представляет себя в качестве главного защитника мусульман, это и является залогом его победы и успеха его внутреннего и внешнеполитического курса.

В связи с этим амбиции турецкого регионального империализма остались прежними и получат новый импульс, но с некоторыми корректировками с целью улучшения отношений с Ираном и Россией.

И речь идет о сирийской проблематике, так как сильные антиэмигрантские настроения внутри страны подталкивают Эрдогана на замирение с Асадом. Тем более, уже сторонами анонсирована встреча в Москве двух этих лидеров с непосредственным участием и при посредничестве Владимира Путина.

Это станет залогом не только возвращения беженцев, но и изгнания американских войск и ликвидации базы подпитки прозападных курдских террористических формирований, угрожающих восточным регионам Турции.

На этом фоне уже кажется маловероятным успех массовых митингов и попыток «цветной революции» с учётом верности силовиков Эрдогану и изменения общественных настроений.