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Завтра во Франции внеочередные парламентские выборы. Которых могло бы не быть, если бы не поражение макронистской партии «Ренессанс» на недавних выборах в Европарламент и последовавший затем президентский указ о перезагрузке парламента.

Опросы фиксируют резкую поляризацию французского общества и политикума. Победу прочат ультраправому «Национальному обьединению» во главе с Марин Ле Пен и Жорданом Борделлой. За них готовы голосовать 35-37% французов.

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На противоположном полюсе Новый народный фронт – широкая левая коалиция с экологистами, коммунистами, социалистами и «Непокоренной Францией» левопопулиста и бывшего кандидата в президенты Меоаншона. Им отдают предпочтение 28-30% французов.

Либерально-центристская партия Макрона и организованная воуруг нее коалиция «Вместе» на сей раз на третьем месте 18-20% – что для этих недавних любимцев публики вообще то полный провал.

Спасибо стоит сказать антисоциальной политике самого Макрона, его пенсионной реформе и бунтам «желтых жилетов» к которым недавно добавился локальный бунт в Новой Каледонии.

Так что если Макрон пролетит на выборах, то его победят вовсе не ультраправые, а скорее «желтые жилеты». Бунты которых выдохлись, но стратегически победили, пускай и в отложенном режиме.

При этом в обществе растет и выборная апатия. Порядка 65% респондентов ответили, что придут на голосование. На предыдущих выборах этот же показатель был на отметке 47.5%.

Какие темы волнуют французов больше всего? На этот вопрос помогает ответить свежий материал в консервативном рупоре «Ле Монд».

Наиболее интересующими французов проблемами стали цена жизни (54%), иммиграция (40%) и безопасности человека и его собственности (26%). Все три пункта напрямую или косвенно связаны с программой ультраправого блока, получающего большинство голосов.

При этом «Международное положение Франции» и украинский вопрос – темы, которые педалируют Макрон и его команда, не вошли даже в топ-3 опроса.

Интересны цифры среди электората «Национального объединения». На вопрос «Почему вы голосуете за них?» 56% – из-за солидарности с политикой и идеями партии, 46% поддерживают лично Барделлу и 23% лично Ле Пен.

Важный сигнал: 42% респондентов отметили, что голосуют за ультраправых чтобы «проучить» нынешнее правительство и другие партии. То есть мотивация «Назло Макрону голосую за фашистов».

Сами же вероятные победители завтрашних выборов демонстрируют чудеса предвыборного популизма, играют в четыре руки, пытаясь заручиться поддержкой диаметрально противоположных по стремлениям групп избирателей.

Так, Марин Ле Пен уверяет, что будущий премьер от ее партии после победы на выборах не позволит Макрону отправить французских солдат на Украину.

«Что касается премьер-министра, президент понял, что у него немного выбора, поскольку Жордан Барделла напрямую получил легитимность от французов, — говорит она. — Кроме того, поскольку Эммануэль Макрон не баллотируется, его положение будет не очень комфортным. Я не знаю, какой будет его реакция. Будет ли он, учитывая его гордость, долго это терпеть?».

«Главнокомандующий вооруженными силами — это лишь почетный титул для президента, поскольку именно у премьера в руках кошелек, — грозит Ле Пен. — Жордан не собирался с ним ссориться, но проложил красные линии. Президент не сможет отправить войска в Украину».

Сам же возглавляющий список кандидатов от «Национального объединения» Жордан Барделла в это же самое время обещает другим избирателям «не дать российскому империализму поглотить государство-союзник, такое как Украина»

«Моя позиция по этому конфликту очень проста… Она никогда не менялась. Это позиция поддержки Украины и избежания эскалации с Россией, которая, напоминаю, является ядерной державой», — заявил Барделла во время теледебатов с действующим премьер-министром Габриэлем Атталем и кандидатом от левых Оливье Фором, передает AFP.

Барделла также заявил, что продолжит оказывать военную помощь Украине, но без отправки туда французских войск, чего не исключал президент Эмманюэль Макрон.

Агентство напомнило, что хотя «Нацобьелинение» в прошлом считалось «пророссийской партией», однако в 2022 году ее лидер Марин Ле Пен «осудила полномасштабное российское вторжение», а в дальнейшем старалась избегать этой темы.

Выборы во Франции пройдут в два тура 30 июня и 7 июля.